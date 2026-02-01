Siamo comunque essere umani: opera prima di Cristina Barchetti

La nuova Libreria Cappelli, in Corso della Libertà, 2 a Bolzano, affianca quasi quotidianamente la propria attività commerciale a quella della organizzazione di momenti di presentazione di libri ed approfondimento tematico.

In questo contesto, nel tardo pomeriggio di venerdì 30 gennaio si è tenuta la presentazione dell’opera prima di Cristina Barchetti; SIAMO COMUNQUE ESSERI UMANI

L’evento è stato organizzato quale dialogo fra l’autrice ed il prof. Graziano Abelli, docente di filosofia.

Il prof. Abelli ha esordito dichiarando che ”il libro ha un contenuto abissale che ha il pregio di non presentarsi su unico punto di vista ma in modo dialogico” stimolando l’autrice ad approfondire dapprima l’architettura del testo per poi immergersi nel contenuto.

Il volume, che narra del dialogo fra due esseri umani nel periodo del Covid, utilizza gli avvenienti d quel periodo storico per delineare l’Essere umano nel suo insieme con sentimenti, emozioni, pulsioni, paure e via narrando.

Come espresso dall’autrice, l’assenza dei valori conduce al post-umanesimo motivo per cui essere Esseri umani è un responsabilità enorme soprattutto nei confronti di se stessi.

Il prof. Abelli definisce il volume “aristotelico” quando il dialogo porta i due a toccare un tema, peraltro ben approfondito nel testo, che è quello del rapporto fra paura ed obbedienza, inteso come quando si rifiuta il legittimo dubbio per rifugiarsi nella “confort zone “ dell’obbedienza.

All’evento ha partecipato un folto ed interessato pubblico che, al termine della presentazione, ha voluto stringersi intorno all’autrice per complimentarsi e proporre ulteriori domande.

Il volume, impreziosito dalle grafiche di Giorgio Barchetti, è distribuito da Amazon ed è reperibile nelle migliori librerie.