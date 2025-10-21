martedì, Ottobre 21, 2025
Trento. “Il nostro territorio in mensa”: prodotti a km 0 nelle mense scolastiche

Di redazione

I prodotti delle campagne trentine arrivano nelle mense scolastiche della città. Polenta e spezzatino, zucca e cavolo cappuccio, yogurt e le immancabili mele entreranno nel menù scolastico per ora in via sperimentale.

L’idea è nata in un tavolo di lavoro durante la fiera Bio.logicA 2025 ed è stata poi sviluppata grazie al progetto europeo Surfit, coordinato dalla professoressa Francesca Forno dell’Università di Trento, che mira a ampliare l’impatto delle reti alternative di produzione, approvvigionamento e distribuzione del cibo sostenibile a Trento e in altre città europee.

L’assessore alla Transizione ecologica Andreas Fernandez ha detto in sede di presentazione: “Siamo qui oggi in tanti per un progetto che parte piccolo ma che vuole diventare importante e diffuso in tutte le scuole della città. Recenti ricerche dicono quanto siano dannosi per la salute i cibi ultra-processati. Bisogna tornare a cucinare e se si fa con i prodotti locali è ancora più salutare sia per noi che per l’ambiente”.

Considerati i tempi a disposizione ridotti, per l’anno scolastico in corso è stata decisa una sperimentazione concentrata in quattro giornate speciali distribuite nell’anno ed è stato scelto l’istituto comprensivo Comenius di Cognola, con le centinaia di alunni delle scuole elementari e medie.

Grazie al progetto, chiamato “Il nostro territorio in mensa”, sulle tavole da pranzo dell’istituto il menù sarà fornito da produttori locali nelle giornate di giovedì 23 ottobre, lunedì 3 novembre, giovedì 26 marzo e mercoledì 15 aprile.

Ad oggi il capitolato delle mense impone criteri di sostenibilità elevati ma l’offerta agricola del Trentino non è ancora sufficiente a coprire le esigenze quantitative del sistema di approvvigionamento scolastico, gestito dalla Comunità della Valle dei Laghi, che eroga ogni giorno 8 mila pasti nel territorio.

D’altro canto, è fondamentale comunicare fin dalla tenera età l’importanza e il valore del cibo, incoraggiando i bambini e le bambine a conoscerne la provenienza, chi lo ha prodotto e con quali modalità. Le mense scolastiche possiedono un potenziale enorme per veicolare questi messaggi, offrendo pasti sani, buoni e bilanciati, uguali per tutti e tutte.

Il progetto è stato sviluppato grazie a incontri che hanno coinvolto la Comunità della Valle dei Laghi, Risto3, le associazioni di categoria (Confagricoltura del Trentino, Cia agricoltori del Trentino e Coldiretti Trento e, in parte, FederBio), alcuni produttori, l’Università e il Comune di Trento. A seguito di una mappatura dell’offerta delle aziende agricole locali, si è identificato un menù del territorio. Questa sperimentazione è pensata come l’inizio di un percorso da ampliare a tutte le mense del nostro territorio.        

(Fonte: Comune di Trento)

redazione
redazione

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

