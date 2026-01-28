Colpi di Marco: Hanno richiesto e l’hanno ottenuto

Avevano richiesto di togliere la Croce nelle aule scolastiche, e sono stati soddisfatti; avevano richiesto di togliere il presepe dalle scuole e l’hanno ottenuto; avevano richiesto di abolire il maiale dalle mense scolastiche, ed il maiale è stato abolito; hanno preteso, sempre per la mensa scolastica, il menu halal ed a Bologna il loro desiderio è stato esaudito; hanno richiesto un’aula per pregare e sono stati accontentati.

A Padova, la scorsa settimana, hanno intimato ad un macellaio di togliere il maiale dalla vetrina, pena… Beh, immaginate quale.

Quando il loro più fervente desiderio sarà realtà, ovvero la mezzaluna con la stella sulla cupola della Basilica di San Pietro, pretenderanno di accodarci nel loro rito religioso. Quel giorno ci rivolgeremo alla Mecca piegati a 90° e col culo ignudo.

Marco Vannucci