Auto. Ad ottobre, stabile il mercato dell’usato

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano segna il passo in ottobre.

I passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno segnato un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso mese 2024 con 312.181 pratiche contro le 310.500 del medesimo periodo nell’anno passato.

Più stabile il trend per i passaggi di proprietà dei motocicli che, sempre al netto delle minivolture, hanno chiuso il bilancio di ottobre con una crescita del 2,4% (52.461 cambi di mano rispetto a 51.243 di un anno fa).

Nei primi dieci mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i trasferimenti netti di proprietà hanno segnato incrementi del 2,4% per le autovetture e del 3,4% per i motocicli. Complessivamente il comparto ha registrato una crescita del 2,6% per tutti i veicoli con un totale di 3.698.235 pratiche contro le 3.606.140 dell’anno precedente.

ALIMENTAZIONI USATO

Sul fronte alimentazioni, nei passaggi al netto delle minivolture prevalgono ancora una volta le classiche (benzina e diesel), pur fronteggiando una contrazione dello 0,3%% e dell’8,3% rispettivamente in ottobre. Si conferma anche un aumento sostanziale delle ibride a benzina (+29,3%) che diesel (+45,8% ma con una quota ancora al 2%).

Prosegue anche la crescita dell’elettrico che, rispetto a ottobre 2024, vanta una salita del 39,9%. Il numero, tuttavia, incide ancora poco sulla quota di mercato, che si ferma all’1,3%.

RADIAZIONI IN DISCESA

Meno buoni i dati che giungono dal settore delle radiazioni che hanno registrato in ottobre un calo del 10% per le autovetture (107.310 invece di 119.279) e dell’8,5% per tutti i veicoli (130.777 a fronte di 142.884).

In netta controtendenza i motocicli che archiviano una crescita del 6,9% registrando 11.780 radiazioni a fronte delle 11.024 di un anno fa.

Da gennaio a ottobre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, le radiazioni hanno archiviato calidel 7,7% per le autovetture con 966.808 pratiche a fronte di 1.047.845 e dello 0,9% per i motocicli. (103.090 operazioni contro le 104.043 dello stesso periodo 2024). Nel complesso, il calo è stato del 6,9% con 1.173.357 attività a fronte di 1.260.954 per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA.

(Fonte e per ulteriori dati e tabelle: ACI)