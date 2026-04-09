“Auto Trend”: tutti i dati di marzo

Ripresa, a marzo, per l’usato auto: +5,6% (+0,8% a parità di giornate lavorative). I passaggi di proprietà, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 302.571, contro i 286.547 dello stesso mese dell’anno precedente.

In aumento anche i motocicli: +9,2% (+4,2% a parità di giornate lavorative), con 65.113 trasferimenti rispetto ai 59.634 del marzo 2025. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli – sempre al netto delle minivolture – risultano pari a 417.288, in crescita del 6,4% rispetto alle 392.304 formalità registrate a marzo 2025 (+1,5% a parità di giornate lavorative). Ogni 100 auto nuove, ne sono state vendute 164 usate. Considerando il primo trimestre dell’anno, il rapporto sale a 179 usate ogni 100 nuove.

Per quanto riguarda i passaggi di proprietà, nei primi tre mesi del 2026, sono state rilevate diminuzioni dello 0,4% sia per le autovetture sia per tutti i veicoli e dell’1,3% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul loro sito internet.

RADIAZIONI IN AUMENTO PER AUTO E MOTO

A marzo 2026, le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico hanno registrato un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2025 (+8,7% a parità di giornate lavorative), con 112.729 pratiche contro le 98.984 dell’anno precedente. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,61 nel mese di marzo (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 61) e a 0,67 nel primo trimestre dell’anno. In crescita anche le radiazioni dei motocicli, che segnano +12,1% (+7,1% a parità di giornate lavorative), con 11.604 pratiche contro le 10.347 di marzo 2025. Complessivamente, le radiazioni per tutti i veicoli risultano pari a 136.102, in aumento del 12,5% rispetto alle 120.949 dello stesso mese dell’anno precedente (+7,4% a parità di giornate lavorative).

Per quanto riguarda, invece, le radiazioni, nel primo trimestre del 2026 sono risultate crescite del 3,6% per le autovetture, del 5,5% per i motocicli e del 2,8% per tutti i veicoli.

ALIMENTAZIONI: NELL’USATO PREVALGONO ANCORA BENZINA E DIESEL

Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali. Tuttavia, cresce la presenza delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a marzo una quota dell’11,5% dei passaggi di proprietà, con una crescita del 38,4% su base annua. Ancora contenuta ma in aumento la presenza delle auto elettriche, che rappresentano l’1,4% del mercato dell’usato, con un incremento del 39,8% rispetto a marzo 2025.

ANZIANITÀ AUTO USATE: 20-29 ANNI = 16,8%; 30+ = 3%

Per quanto riguarda l’anzianità delle auto usate, quelle con età compresa tra i 20 e i 29 anni hanno rappresentato a marzo 2026 il 16,8% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (contro il 14,9% di marzo 2025), mentre le vetture con oltre 30 anni hanno inciso per il 3% (dal 2,8% di marzo 2025). Si conferma, pertanto, anche a marzo l’aumento della quota di veicoli usati più anziani.

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (VALORI PERCENTUALI)

(Fonte: ACI)