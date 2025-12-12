venerdì, Dicembre 12, 2025
Attualità

“Auto Trend”. Novembre 2025: usato in calo

Segno negativo, a novembre 2025, per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. I passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno segnato una frenata dell’1,7% rispetto allo stesso mese 2024: 257.353 le pratiche, contro le 261.794 del medesimo periodo nel 2024.

Stesso trend per i passaggi di proprietà dei motocicli che – sempre al netto delle minivolture – hanno chiuso il bilancio di novembre con un calo del 2,8%: 37.761 cambi di mano rispetto a 38.854 di un anno fa. Per tutti i veicoli, il rallentamento è stato dell’1,5% a novembre.

Nei primi undici mesi del 2025 – sempre a paragone con lo stesso periodo dell’anno precedente – i trasferimenti netti di proprietà hanno archiviato una crescita complessiva del 2,0% per le autovetture e del 3,0% per i motocicli. Il comparto ha registrato una percentuale del 2,2% per tutti i veicoli con totale di 4.035.048 pratiche contro le 3.948.659 dell’anno precedente.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile Auto-Trend”, lanalisi statistica realizzata dallAutomobile Club dItalia sui dati del PRA, consultabile sul sito.

RADIAZIONI: CALANO LE AUTO (-6,1%), CRESCONO LE MOTO (+6,9%)

Maggiormente in difficoltà, a novembre, il settore delle radiazioni che ha fatto registrare un calo del 6,1% per le auto (93.215 invece di 99.246) e del 4,8% per tutti i veicoli (113.254 a fronte di 118.962). In controtendenza, i motocicli, con un miglioramento del 6,9%: 9.863 operazioni a fronte delle 9.225 del novembre 2024.

Da gennaio a novembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, le radiazioni hanno registrato decrementi del 7,6% per le autovetture – con 1.059.910 pratiche a fronte di 1.147.091 – e dello 0,3% per i motocicli: 112.933 operazioni contro le 113.269 dello stesso periodo 2024. Nel complesso, il calo è stato del 6,8% con 1.286.466 attività a fronte di 1.379.916 per tutti i veicoli.


ALIMENTAZIONI

Nel mercato dell’usato prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell’ibrido a benzina resta stabile al 10,3%, con una crescita pari a +23,2% rispetto all’anno precedente. Le elettriche sono ancora all’1,3% del dato complessivo, pur avendo segnalato un aumento pari al 38,3%.

N.B. Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti delle formalità, non riportati in tabella.

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (VALORI PERCENTUALI)

(Fonte: ACI)

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

