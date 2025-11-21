Canone Rai. UNC: “Si a proposta di abbassarlo da 90 a 70 euro”

“Si alla proposta di abbassare il canone Rai da 90 a 70 euro. Il canone andrebbe addirittura eliminato, continuando a finanziare il servizio pubblico con gli stessi identici importi ma attraverso la fiscalità generale.”

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto in merito alla possibilità che il canone Rai possa essere abbassato dagli attuali 90 euro a 70.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha successivamente aggiunto: “Non è vero che si tratterebbe solo di una partita di giro, perché oggi il canone lo pagano tutti, indipendentemente dal reddito, in barba all’art. 53 della Costituzione sul criterio della capacità contributiva, mentre se i soldi arrivassero dall’Irpef sarebbe almeno rispettato il criterio della progressività. Vista l’avversione pregiudiziale ed ideologica ad una patrimoniale espressa da molte forze politiche, vogliamo ricordare che anche il canone Rai è una patrimoniale”.

Infine, concludendo il suo intervento, il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha specificato: “Oggi anche i poveri assoluti pagano il canone Rai, salvo abbiano compiuto 75 anni e abbiano un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, una soglia vergognosamente bassa. Un’ingiustizia assurda! Non si capisce perché un povero debba essere discriminato solo perché più giovane. Si estenda almeno l’esenzione anche agli under 75”.