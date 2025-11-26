mercoledì, Novembre 26, 2025
Attualità

Trento. Ruba birre e aggredisce vigilanza del supermercato: arrestata

Di redazione

Nella serata di ieri, 25 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto una 29enne trentina, già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile di una rapina impropria consumata all’interno di un supermercato di via Manci.

La donna, infatti, aveva appena sottratto quattro bottiglie di birra dagli scaffali, venendo però sorpresa dall’addetto alla vigilanza: nel tentativo di guadagnarsi la fuga, la stessa lo aveva quindi ripetutamente spintonato, riuscendo momentaneamente ad allontanarsi dall’esercizio commerciale.

L’immediato intervento di una pattuglia della Radiomobile, allertata tramite il Numero Unico di Emergenza 112, ha consentito tuttavia di rintracciare la “fuggitiva” in via Calepina.

La 29enne è stata quindi dichiarata in stato d’arresto e condotta nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Trento, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

Per l’indagata vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

(Fonte: Carabinieri Trento)

