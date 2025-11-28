Stenico, frontale sulla Provinciale 34: un automobilista si allontana prima dei Carabinieri. Denunciato per omissione dopo incidente

Un incidente frontale avvenuto alcune settimane fa lungo la Strada Provinciale 34, nel territorio di Stenico, è ora al centro di un procedimento penale. A seguito degli accertamenti svolti dalla Stazione Carabinieri di Ponte Arche, un uomo del posto è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell’articolo 189 del Codice della Strada, che disciplina gli obblighi di comportamento in caso di sinistro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo — la cui presunzione di innocenza è pienamente garantita fino a eventuale sentenza definitiva — si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo della pattuglia, dopo aver ricevuto le prime medicazioni dal personale sanitario intervenuto. L’autovettura, non più marciante, era stata lasciata chiusa sul posto.

L’allarme era giunto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda tramite il Numero Unico di Emergenza 112: sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Stenico per la messa in sicurezza dell’area, l’equipe sanitaria proveniente dall’ospedale di Tione e la pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. Gli altri conducenti coinvolti sono rimasti feriti in maniera grave, ma non risultano in pericolo di vita.

La successiva attività di indagine ha permesso ai Carabinieri di identificare il conducente che si sarebbe allontanato senza rimanere a disposizione per gli accertamenti. A suo carico è stato anche disposto il ritiro della patente di guida, misura propedeutica alla sospensione prevista — secondo legge — da uno a tre anni.

La Stazione di Ponte Arche ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Trento, che valuterà ora eventuali sviluppi processuali.