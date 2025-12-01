lunedì, Dicembre 1, 2025
HomeEVENTI"L'EMERGENZA NEGATA. IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE". Domani la presentazione del libro...
EVENTI

“L’EMERGENZA NEGATA. IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE”. Domani la presentazione del libro di Alemanno e Falbo

Di redazione

-

0
0

Riceviamo e pubblichiamo integralmente nel rispetto delle norme dell’Ordinamento quanto ricevuto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo.

Martedì 2 dicembre alle ore 14 presso la sala “CEOforLife Clubhouse” (Piazza Montecitorio 116) si svolgerà la presentazione del libro “L’EMERGENZA NEGATA. IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE” scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute la braccio G8 di Rebibbia.

L’incontro, coordinato da Massimo Arlechino, presidente del Movimento lndipendenza, e da Rita Bernardlni, Presidente di Nessuno tocchi Caino (associazione che organizza l’evento), prevede tra gli altri la partecipazione di: sen. Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, avv. Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura sen. Anna Rossomando, vice presidente del Senato della Repubblica, prof.ssa Marina Formica, Delegata del Polo Universitario Penitenziario di Tor Vergata, Avv. Francesco Petrelli, Presidente Unione Camere Penali Italiane Avv. Giampaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere UCPI on. Roberto Giachetti, deputato del gruppo ltalia Viva, dott. Piero Sansonetti, Direttore de L’Unità on. Francesco Storace, redattore di Libero sen. Luigi Manconi, on. Renata Polverini, Presidente Associazione “Uniti nel fare”.

Gli autori parteciperanno con un saluto attraverso rappresentazioni con l’intelligenza Artificiale.

Articolo precedente
Trento. La qualità della vita è la migliore d’Italia
Articolo successivo
Giornata mondiale contro l’AIDS. Nel 2025, 25 chiamate al giorno al Telefono Verde Aids e IST dell’ISS
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1850Politica760Cultura692Società640Editoriali437Salute e ambiente335Mondo288Economia261EVENTI215

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da