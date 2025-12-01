“L’EMERGENZA NEGATA. IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE”. Domani la presentazione del libro di Alemanno e Falbo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente nel rispetto delle norme dell’Ordinamento quanto ricevuto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo.
Martedì 2 dicembre alle ore 14 presso la sala “CEOforLife Clubhouse” (Piazza Montecitorio 116) si svolgerà la presentazione del libro “L’EMERGENZA NEGATA. IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE” scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute la braccio G8 di Rebibbia.
L’incontro, coordinato da Massimo Arlechino, presidente del Movimento lndipendenza, e da Rita Bernardlni, Presidente di Nessuno tocchi Caino (associazione che organizza l’evento), prevede tra gli altri la partecipazione di: sen. Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, avv. Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura sen. Anna Rossomando, vice presidente del Senato della Repubblica, prof.ssa Marina Formica, Delegata del Polo Universitario Penitenziario di Tor Vergata, Avv. Francesco Petrelli, Presidente Unione Camere Penali Italiane Avv. Giampaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere UCPI on. Roberto Giachetti, deputato del gruppo ltalia Viva, dott. Piero Sansonetti, Direttore de L’Unità on. Francesco Storace, redattore di Libero sen. Luigi Manconi, on. Renata Polverini, Presidente Associazione “Uniti nel fare”.
Gli autori parteciperanno con un saluto attraverso rappresentazioni con l’intelligenza Artificiale.