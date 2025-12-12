Così una molecola di RNA regola la sopravvivenza  delle cellule di medulloblastoma

Una ricerca guidata dall’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ibpm) ha caratterizzato un particolare RNA non codificante (lncRNA), che non dà, cioè, origine a proteine,, con un ruolo chiave nella sopravvivenza delle cellule tumorali del medulloblastoma di gruppo 3, la forma più aggressiva di tumore pediatrico del cervelletto.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease, si inserisce nel contesto delle RNA-based therapies, una delle frontiere della medicina di precisione, ed è stato realizzato con il supporto del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Coordinato da Pietro Laneve del Cnr-Ibpm, il lavoro è il risultato di una collaborazione che ha coinvolto anche ricercatrici e ricercatori della Sapienza Università di Roma guidati da Monica Ballarino, esperta di lncRNA, e del Center for Life Nano- & Neuro-Science dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Proprio Pietro Laneve, intervenuto nel merito della ricerca, ha affermato: “La ricerca ha rivelato che questa molecola, denominata lncMB3, agisce come un potente fattore anti-apoptotico, impedisce, cioè, la morte delle cellule tumorali. Interagendo con specifici partner funzionali, essa è infatti grado di ‘controllare’ il destino delle cellule tumorali alterando l’espressione di geni che svolgono un ruolo fondamentale per l’equilibrio tra proliferazione e morte cellulare programmata, nonché di geni ritenuti driver del medulloblastoma di gruppo 3”.

Lo studio propone anche interessanti risvolti applicativi: “Disattivando lncMB3 nelle cellule tumorali, si attivano processi di apoptosi e di riduzione della vitalità cellulare, effetti che risultano amplificati in combinazione con alcuni chemioterapici, come il cisplatino, come dimostrato in collaborazione con Daniela Trisciuoglio (Cnr-Ibpm). Una possibile futura strategia terapeutica per contrastare il tumore consiste nell’impiegare nanovettori di ferritina umana, sviluppati da Elisabetta Falvo e Pierpaolo Ceci (Cnr-Ibpm), efficaci nel veicolare alle cellule di medulloblastoma molecole ‘antagoniste’ di lncMB3″ ha spiegato ancora Laneve.

L’inibizione di lncMB3, quindi, potrebbe aprire la strada ad approcci che integrano biologia dell’RNA e nanotecnologie.

Infine, concludendo il suo intervento, il ricercatore ha ulteriormente specificato: “Stiamo perfezionando potenziali agenti terapeutici che saranno testati in vivo in modelli preclinici. Il medulloblastoma di gruppo 3, caratterizzato da elevati tassi di recidiva e metastasi, rappresenta una sfida della neuro-oncologia pediatrica. La scoperta di lncMB3 e del suo meccanismo d’azione fornisce una nuova chiave di lettura della malattia e apre la via a terapie più mirate e meno tossiche, basate sull’interferenza selettiva di RNA non codificanti patologici”.