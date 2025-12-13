Euro NCAP. I risultati dell’ultima serie di test del 2025

L’ACI – in qualità di membro di Euro NCAP, il programma europeo indipendente che valuta la sicurezza delle auto nuove – presenta i risultati dell’ultima serie di test del 2025.

Hanno raggiunto il massimo punteggio (cinque stelle): Deepal S05, EXLANTIX ET, GEELY STARRAY EM-i, Hyundai NEXO, Kia EV4 (con il Safety Pack facoltativo), MAZDA CX-5, Mercedes-Benz CLA, MG MG4 EV URBAN, Mitsubishi Eclipse Cross, Porsche Cayenne e VW T-Roc.

Quattro stelle a: Alpine A 390, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, Jeep Compass, Kia EV4 (con dispositivi standard di sicurezza), Kia PV5 Passeggero, Renault Clio, Toyota Aygo X e Yaris.

Nell’ultima serie di test Euro NCAP del 2025 la Mercedes CLA ottiene un punteggio elevato in tutte e quattro le categorie che contribuiscono alla valutazione complessiva, tra le altre auto che hanno ottenuto il punteggio di cinque stelle Euro NCAP: la MAZDA CX-5, valutata positivamente anche per le sue prestazioni di Safety Assist, e la Deepal S05, la Porsche Cayenne e la Volkswagen T-Roc, queste vetture si sono aggiudicate eccellenti punteggi nella categoria Protezione Passeggeri Adulti.

Ancora una volta, Euro NCAP sottolinea l’influenza e l’importanza dei Safety Pack opzionali per la sicurezza, evidenziate dai diversi punteggi assegnati alle varie versioni della Kia EV4, con dotazioni standard e con dotazioni opzionali.

La sua nuova CLA, coupé a quattro porte disponibile con una gamma di propulsori a elettricità e a benzina, si è distinta nei test con ottimi punteggi in tutte le aree. Nella categoria per la protezione degli occupanti adulti ha ricevuto un punteggio del 94%, in quanto la struttura e i sistemi offrono una buona protezione in tutte le aree di collisione.

Nella categoria protezione passeggeri bambini ha ottenuto un punteggio ottimo con l’89%; degna di nota, poi, è stata la capacità della CLA di rilevare l’avvenuta installazione del sistema di ritenuta per bambini, disattivando automaticamente i relativi airbag. La Mercedes CLA, pertanto, si dimostra efficace nella protezione degli utenti vulnerabili della strada, compresi pedoni, ciclisti e motociclisti. Buono, infine, il risultato nei test di valutazione dell’efficacia con cui la vettura impedisce ai passeggeri l’apertura della portiera in presenza di ciclisti o veicoli in arrivo lungo la stessa traiettoria.

Ottime le prestazioni per le seguenti vetture: Deepal S05, MAZDA CX-5, Porsche Cayenne e VW T-Roc. Il nuovo SUV elettrico Deepal S05 ottiene un punteggio del 94% per la categoria protezione degli occupanti adulti. Seguito dalla Porsche Cayenne e VW T-Roc, entrambi con un punteggio del 91%.

Per quanto riguarda la riduzione degli infortuni per i pedoni e i ciclisti, la MAZDA CX 5 ha ricevuto un punteggio del 93% nella categoria degli utenti vulnerabili della strada, dimostrando di avere strutture e sistemi affidabili, in particolare, la funzione di bloccaggio delle portiere che aiuta a impedire che qualcuno le apra sulla strada quando sono in arrivo ciclisti o veicoli.

Sebbene sia solo la terza vettura alimentata a idrogeno testata dagli esperti Euro NCAP, la nuova Hyundai NEXO ha dimostrato di essere più che in grado di affrontare il confronto con gli altri SUV alimentati in modo convenzionale, conquistando cinque stelle.

L’idrogeno è spesso descritto come una promettente risorsa energetica che, pur riducendo l’impatto ambientale, può offrire ai conducenti la stessa velocità e convenienza di rifornimento delle auto con motore a combustione.

Con la sua dotazione standard di sicurezza, la nuova Kia EV4 ha ottenuto una valutazione a quattro stelle, che, però, salgono a cinque quando è stata dotata del pacchetto opzionale ‘DriveWise ADAS Safety’, con l’installazione di radar aggiuntivi per migliorare la prevenzione delle collisioni ed evitare gli incidenti con i ciclisti dovuti all’apertura delle portiere. La differenza dimostra la necessità per i consumatori di considerare con attenzione quali optional ordinare, poiché alcuni apportano comprovati benefici in termini di sicurezza.

La nuova Alpine A390, la Kia PV5 e le Toyota Aygo X e Yaris hanno ottenuto quattro stelle. Per la categoria della protezione degli occupanti adulti, la fastback sportiva elettrica A390 ha ottenuto solo un punteggio del 74%, lo stesso della Toyota Yaris. La Jeep Compass, (quattro stelle), la Kia PV5 e la Toyota Aygo X sono state penalizzate per l’assenza di sistemi anticollisione.

Gli altri veicoli valutati di questa serie sono, cinque stelle a: EXLANTIX ET, GEELY STARRAY EM-i, MG MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross. Quattro stelle a: CHERY TIGGO 4, EBRO s400 e Renault Clio.

In merito è intervenuto l’ing. Luigi Di Matteo, Coordinatore Centrale dell’Area Tecnica ACI, affermando: “Nel 2025 sono state testate più autovetture, rispetto a qualsiasi anno precedente nella storia dell’organizzazione. Le Case automobilistiche continuano a rispondere ai nostri test imparziali e rigorosi, migliorando la sicurezza dei loro modelli. Con l’introduzione dei nuovi protocolli a partire dal 2026, il livello richiesto sarà ancora più alto, e ci auguriamo in una reazione positiva da parte dei produttori perché continuino a dare priorità alla sicurezza passiva e attiva per i consumatori”.

(Fonte: ACI – Euro NCAP)