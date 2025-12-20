sabato, Dicembre 20, 2025
Al Sanbàpolis il Simposio augurale del settore cultura di Trento

Centro Santa Chiara, Promoevent, Comune di Trento, Trento.info si sono trovati tutti ieri sera alle 17.30 al Sanbàpolis per l’incontro pre natalizio dedicato al momento conviviale per gli auguri natalizi.

Alla presenza dell’Assessora alla Cultura della provincia di Trento Francesca Gerosa, della dirigenza del settore cultura del Comune di Trento, della direzione del MUSE e del MART, si sono incontrati i collaboratori delle attività culturali dell’ultimo anno, dalle #festevigiliane agli #eventitrento.

Il Teatro, nella sua versione pop, diviso tra platea e palco, ha riservato al contropalco una bella sorpresa: una sala cocktail allestita con professionisti e con esperti del settore.

La serata è stata introdotta dalla programmazione per l’anno 2026, sono stati fatti alcuni spoiler per le indicazioni progettuali dell’anno a venire, che sarà ricco di molte proposte e novità.

