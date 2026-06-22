A Trento il Simposio Pezcoller con il Nobel William Kaelin: la ricerca sfida l’evoluzione del cancro

Trento diventa per due giorni uno dei centri internazionali della ricerca oncologica. Lunedì 22 e martedì 23 giugno si tiene il 37° Simposio internazionale Pezcoller, appuntamento scientifico dedicato alle nuove frontiere della lotta contro il cancro.

Il tema di questa edizione è tra i più complessi e decisivi per la medicina contemporanea: capire come il tumore evolve, cambia forma, aggira le cure e sviluppa resistenza ai farmaci. Non si tratta solo di studiare la malattia, ma di provare ad anticiparne le mosse.

A guidare i lavori è il professor William G. Kaelin della Harvard Medical School di Boston, Premio Nobel per la Medicina nel 2019 e direttore scientifico del Simposio dal 2022. La presenza di Kaelin conferma il peso internazionale dell’iniziativa, che porta nel capoluogo trentino oltre 240 scienziati, medici e ricercatori provenienti da diversi Paesi.

Il convegno riunisce 16 studiosi di primo piano. Tra gli interventi più attesi figurano quelli del professor Charles Swanton del Francis Crick Institute di Londra e del professor Hans Clevers dell’Università di Utrecht, già vincitore del Premio internazionale Pezcoller-AACR nel 2021.

Il cuore del Simposio è la capacità del cancro di trasformarsi. Se l’evoluzione biologica dell’essere umano richiede tempi lunghissimi, la trasformazione di una cellula sana in cellula maligna può avvenire in pochi anni. Il tumore diventa così un bersaglio mobile: le difese dell’organismo e le terapie esercitano una pressione sulla massa tumorale, spingendola a diversificarsi e a sviluppare nuove strategie di sopravvivenza.

È proprio questa capacità di adattamento a spiegare perché cure inizialmente efficaci possano, nel tempo, perdere forza. La resistenza ai farmaci è una delle grandi sfide della medicina moderna e impone un cambio di prospettiva: non limitarsi a colpire la malattia quando si manifesta, ma prevederne l’evoluzione.

Il Simposio dedica spazio anche ai giovani ricercatori. Quest’anno sono state inviate 92 sintesi di progetti di ricerca, di cui 75 selezionate per la sessione poster. Per molti giovani studiosi sarà l’occasione di presentare il proprio lavoro davanti a una platea internazionale e di confrontarsi con alcune delle figure più autorevoli della ricerca oncologica mondiale.