“Il ritorno dello tsunami” di Alberto Pellai e Barbara Tamborini

«Questo libro parla del rapporto tra le generazioni, e in modo particolare di quanto sia complesso stare nel mezzo, ovvero essere l’adulto che deve vigilare sulle regole del gioco così che i giocatori, in questo caso i figli preadolescenti da una parte e i genitori anziani dall’altra, possano vivere al meglio le loro età.»

IL LIBRO

Da una parte c’è tuo figlio che, in pieno inverno, si rifiuta categoricamente di indossare i pantaloni lunghi; dall’altra tua madre che, nonostante svariati interventi al ginocchio e una vista che non è più quella di un tempo, non vuole rinunciare in alcun modo alla sua amata patente.

E poi ci sei tu, nel mezzo dello tsunami quotidiano, impegnato a evitare l’ennesimo litigio. Perché, oltre a essere genitori dei nostri figli, siamo anche figli dei nostri genitori. Siamo la generazione di mezzo, l’interfaccia tra due forze travolgenti entrambe pronte a difendere la propria visione del mondo, spesso molto distante dalla nostra.

Dopo “L’età dello tsunami”, Barbara Tamborini e Alberto Pellai tornano in nostro soccorso con un’intuizione illuminante: al contrario di quanto spesso si pensa, preadolescenza e quarta età sono due fasi della vita tutt’altro che agli antipodi, anzi incredibilmente simili.

I nostri genitori, mentre invecchiano, diventano meno autonomi ma più ostinati nel rivendicare la propria indipendenza, la stessa che i figli preadolescenti stanno disperatamente cercando di conquistare.

Riconoscere e comprendere il filo rosso che unisce le loro azioni può diventare la chiave per migliorare il dialogo tra generazioni e imparare a vivere, con più leggerezza e ironia, le sfide e le gioie di queste due età insieme delicate e preziose.

Grazie ai consigli degli autori, massimi esperti di psicologia dell’età evolutiva e genitori di quattro figli, la “generazione sandwich” potrà finalmente costruire ponti di dialogo e tracciare nuove strade da percorrere insieme.

GLI AUTORI

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. Ha pubblicato molti libri per docenti e genitori, tra i quali Tutto troppo presto, Ragazzo mio, Il metodo famiglia felice, Il primo bacio, Girl R-Evolution, Io gomitolo, tu filo (tutti editi da De Agostini), diventati bestseller. I suoi volumi di educazione emotiva e prevenzione sono tradotti in più di quindici nazioni. Collabora stabilmente come divulgatore scientifico con varie testate nazionali. Sui social ogni giorno viene letto da 300.000 persone.



Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione per docenti e genitori. È autrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice, insieme ad Alberto Pellai, di volumi di psicologia e parenting molto apprezzati e tradotti in diversi paesi, oltre che delle serie televisive Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni e Next Level.

Coppia anche nella vita, Alberto e Barbara hanno quattro figli: Jacopo, Alice, Pietro e Caterina.

(Fonte: De Agostini)