I truffatori non si prendono pause durante il Natale. Come pianificare per rimanere al sicuro

Con il Natale ormai alle porte, e tutti i giorni delle feste di fine anno, può essere un periodo dell’anno molto frenetico e stressante. Tra riunioni di lavoro, spuntare le cose rimaste dalla lista delle cose da fare e fare shopping per trovare il regalo perfetto, è facile abbassare la guardia contro i truffatori.

Per il 2024 italiano le stime indicano 2,8 milioni di vittime e danni per oltre 500 milioni di euro, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente,

Spesso, i truffatori cercano di creare un senso di urgenza, spingendo le future vittime ad agire subito. Mentre prepariamo la lista della spesa e i pranzi delle feste, questo è anche il momento perfetto per stare attenti alle truffe.

Vediamo come preparare te stesso e i tuoi cari a un Natale e un Capodanno sicuri e senza truffe.

Le truffe legate agli acquisti online

sono particolarmente diffuse in questo periodo dell’anno, con prezzi scontati sempre, anche se ufficialmente i saldi non sono partiti:

– falsi negozi online,

– pubblicità per prodotti inesistenti

– o invio di prodotti di qualità inferiore a quella attesa.

Molte persone si aspettano che arrivino più pacchi del solito in questo periodo dell’anno. Approfittando di questa situazione, i truffatori inviano SMS ed email di phishing fingendo di provenire da servizi postali e corrieri

Le truffe sugli investimenti

si verificano tutto l’anno, e il Natale non fa eccezione. I truffatori possono prendervi di mira tramite telefonate, messaggi di testo, e-mail e post sui social media.

Quest’anno le truffe che coinvolgono le criptovalute sono particolarmente diffuse e qualsiasi “opportunità di investimento” non richiesta dovrebbe destare sospetti.

Truffe romantiche

il Natale può essere un periodo difficile peralcuni. La solitudine colpisce un po’ più duramente, e i single potrebbero voler iniziare il nuovo anno con una nuova relazione.

Le truffe sentimentali sfruttano il nostro desiderio di una relazione. Se il tuo “partner” ti chiede soldi in qualsiasi circostanza, in particolare se lo hai incontrato solo online, dovrebbe essere un segnale d’allarme.

L’evoluzione della tecnologia

sta cambiando rapidamente la vita personale e professionale. I truffatori hanno colto questa opportunità. E usano tutti gli strumenti possibili per persuadere e manipolare vittime ignare. E gli strumenti di intelligenza artificiale hanno cambiato le regole del gioco.

Deep fake: è più facile che mai generare immagini e video realistici e di alta qualità. I truffatori le usanno per supportare le loro storie e guadagnarsi la fiducia delle vittime. Solo perché hai visto qualcosa non significa che sia reale.

Clonazione della voce: come con le immagini, i truffatori possono creare imitazioni realistiche della voce di una persona. La telefonata angosciata che ricevi da una persona cara potrebbe non essere affatto lei, ma solo un truffatore che cerca di rubarti i soldi.

Redazione di script: sebbene modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT e Claude, possano essere utili per aiutarti a scrivere una bozza di email o un report, i truffatori utilizzano questi strumenti per scrivere i loro testi fraudolenti, aiutandoli a personalizzare modi specifici per colpire le potenziali vittime.

Cosa fare

Anche se la minaccia delle truffe può sembrare insormontabile, ci sono tre attenzioni da adottare per ridurre il rischio di diventarne vittima.

1. Fai un’autovalutazione

Ognuno di noi ha una debolezza o una vulnerabilità che lo rende “facile” alle truffe. E ognuno è diverso. I truffatori sono spietati e sistematici nel prendere di mira le proprie vittime. Pensa alla tua situazione, alla tua personalità e alle tue abitudini. A quali tipi di approcci potresti essere vulnerabile? Come potresti adottare misure per contrastarli?

2. Controlla le tue identità digitali Assicurati che i tuoi account e dispositivi siano adeguatamente protetti, con password complesse, software aggiornato e autenticazione a più fattori.

Assicurati di avere le impostazioni sulla privacy giuste per tutti gli account social.

3. Crea una password di famiglia

Come famiglia, scegliete una parola o una frase che non sia ovvia ma che sia significativa per voi e facile da ricordare. Consideratela una password di famiglia. E usatela per verificare qualsiasi comunicazione che presumibilmente proviene da membri della famiglia.

Non isolarsi digitalmente

Fai in modo che diventi una routine parlare con familiari e amici dei messaggi e delle email che ricevi, così come di ciò che hai visto sui media. Parlare apertamente dei modi in cui vieni preso di mira aiuta gli altri a riconoscere quando succede anche a loro. Analizza i diversi approcci che ricevi e cerca di capire cosa spera di ottenere il trasgressore e perché potrebbe avere successo. Se tu o un tuo familiare siete vittime di una truffa, saprai con chi parlare. Se non sei sicuro di qualcosa che ricevi, sentiti libero di fare un passo indietro e chiedere consiglio o parlare con qualcuno di cui ti fidi.

I truffatori contano sul nostro agire sul momento e instilleranno un senso di urgenza. Sappiate che va bene riattaccare, non rispondere o andarsene.

