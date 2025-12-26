Ricchi contro poveri: una contrapposizione insensata

Assisto, spesso, a dibattiti televisivi in cui si confrontano le persone appartenenti alla categoria dei “ricchi” e quelle che appartengono alla categoria dei “poveri”. I ricchi vengono quasi sempre rimproverati per vivere in una condizione agiata; ma, soprattutto, ciò che viene rinfacciato loro è l’ostentazione della ricchezza sui social network. In ogni caso, è un normale scambio di idee, in cui ognuno dice la sua e in cui le opinioni di “ricchi” e “poveri”, ovviamente, sono sempre diverse. Se il dibattito si fermasse qui, sarebbe tutto normale.

Invece no. Queste discussioni vengono molto frequentemente strumentalizzate dalla politica, con opinioni differenti in base alle fazioni. C’è chi vorrebbe tassare i più “ricchi” per dare di più ai meno abbienti e chi pensa che la tassazione non abbia senso. Non voglio prendere le parti di nessuno, ma ritengo che tassare la ricchezza sia poco utile. Vi spiego perché: tassando i grandi patrimoni, nelle tasche dei “poveri” entra meno denaro di quanto ne entrerebbe se, per migliorare la loro condizione, si incoraggiasse il lavoro. Perché lavorare è l’unico modo per produrre reddito. Poi, certo, nel mondo del lavoro c’è il grande problema degli stipendi bassi, ma quello è un altro discorso. In generale, se si agisse sui salari, il lavoro sarebbe il mezzo perfetto per accumulare ricchezza.

Tuttavia, ciò che mi stupisce di più è che molti politici, e qualche sindacato, pensino che le tasse ai ricchi siano l’unica soluzione. Non è tutto: trattano le persone agiate come se fossero state baciate dalla fortuna, senza considerare che, per raggiungere un certo stile di vita, abbiano fatto enormi sacrifici. Di questi non si parla mai. L’unica cosa che conta è che chi ha di più dia a chi ha di meno. Invece, perché non si dice che chiunque, se vuole e se ha la determinazione, può raggiungere gli obiettivi che si prefigge e, quindi, anche avere tanti soldi? Perché, facendo passare il messaggio dell’agio come fortuna, si rischia di spaccare la società e di ingrandire la frattura, già presente, tra “ricchi” e “poveri”. I personaggi politici, e quelli sindacali, dovrebbero, specialmente in televisione, parlare con molta cautela ed esprimere messaggi positivi, in particolare per le giovani generazioni. Uno di questi potrebbe essere, appunto, che l’impegno, il sacrificio e la costanza portano quasi sempre a perseguire i propri obiettivi.

Per quanto riguarda l’ostentazione sui social – tralasciando che essi sono, in parte, contenitori di spazzatura – ognuno può condividere ciò che vuole, nel limite del rispetto degli altri. Chi si infastidisce non deve seguire certe persone.

Infine, a mio parere, attribuire le etichette di “ricco” e “povero” in base alla quantità di soldi posseduta è fuorviante. La ricchezza di una persona si vede dai valori e dai principi che essa porta con sé, che sono fondamentali per costruire una vita ricca di soddisfazioni. Quando ci sono i valori, il denaro è ininfluente, anche perché essi sono sintomo di benessere interiore e di completezza. Inoltre, a differenza del denaro, che un giorno è di più e l’altro di meno, essi, se presenti, sono sempre gli stessi, a prescindere dalle situazioni. Per cui, insegniamo i valori e non a prendercela con gli altri per il loro benessere.