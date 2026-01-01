Il finale di Stranger Things ti ha soddisfatto davvero?

Il viaggio di Stranger Things si è chiuso. Dopo anni di attesa, teorie, affezione ai personaggi e un hype diventato quasi generazionale, il finale è arrivato. E, come spesso accade quando una serie così amata giunge al termine, la reazione del pubblico non è stata affatto unanime.

C’è chi parla di un epilogo coerente, emozionante, rispettoso dello spirito originale della serie. E chi, invece, lo considera frettoloso, prevedibile o incapace di reggere il peso di cinque stagioni di aspettative.

Il punto non è solo come finisce Stranger Things, ma come ti ha fatto sentire. Perché certe serie non si giudicano con il voto di un critico, ma con la reazione istintiva di chi ci è cresciuto insieme.

Ed è proprio per questo che vogliamo saperlo direttamente da te.