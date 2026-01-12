Trento. Sacchetti per la differenziata: inizia a febbraio la distribuzione

Inizierà a febbraio la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata.

Dalla prossima settimana i cittadini riceveranno le lettere con i buoni per il ritiro della dotazione per il rifiuto organico e gli imballaggi leggeri.

La distribuzione avverrà come di consueto con i furgoncini itineranti che, dal prossimo 2 febbraio fino al 3 marzo, gireranno in tutte le circoscrizioni sostando in piazze e parchi, come già avvenuto negli anni scorsi.

L’assessore all’Ambiente, Michele Brugnara, ha iniziato il suo intervento sottolineando l’ottimo risultato dell’84% di raccolta differenziata registrato nel mese di novembre, ringraziando tutti i cittadini e il gestore Dolomiti Ambiente per l’impegno quotidiano. Ha poi annunciato una delle principali novità dell’anno: la distribuzione automatica dei sacchetti, un sistema pensato per semplificare il servizio e rispondere alle criticità segnalate dagli utenti.

Da marzo inizierà infatti l’installazione di sette distributori automatici, attivi tutto l’anno, che consentiranno ai cittadini di rifornirsi dei sacchi previsti per la propria utenza in totale autonomia, in qualsiasi mese e in qualsiasi momento della giornata, senza dover aspettare la distribuzione d’inizio anno e senza bisogno di raggiungere lo sportello di via Fersina.

Per utilizzare i distributori sarà sufficiente seguire le istruzioni che si trovano sul display e portare con sé la tessera sanitaria. I distributori saranno collocati in via Julg a Cognola, a Sopramonte, a Gardolo in piazzale Groff, in Oltrefersina in via Clarina, in piazzale Rusconi a Cristo Re, a Mattarello e a Villazzano in via Valnigra.

La collocazione dei distributori è stata scelta tenendo conto dell’accessibilità (a piedi, con il mezzo di trasporto pubblico, in auto), dei vicini poli d’attrazione e della distribuzione della popolazione residente. Oltre che nei sette distributori automatici, i sacchetti potranno essere ritirati anche all’Urp di via Belenzani e, come in passato, allo sportello di Dolomiti Ambiente in via Fersina.

Tornando al sistema attualmente in vigore, il cittadino che, nei primi giorni di febbraio non avrà ricevuto la lettera con i buoni potrà rivolgersi alla mail clienti.tari@dolomitiambiente.it per farne richiesta come gli anni scorsi. Si ricorda che dal 4 marzo, una volta terminata la distribuzione itinerante, il cittadino potrà ritirare la dotazione di sacchetti, senza appuntamento, allo sportello di Via Fersina 23 negli orari di apertura al pubblico (lunedì – giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, venerdì dalle 8 alle 12).

Dal Comune di Trento ricordano come la dotazione dei sacchi per la raccolta degli imballaggi sia personale. Concludendo poi, su come sia quindi importante sottolineare non solo la necessità di una corretta raccolta differenziata, ma anche che la cessione dei propri sacchi o il mancato rispetto delle modalità e dei giorni di esposizione potrà comportare sanzioni.

(Fonte: Comune di Trento)