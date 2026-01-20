martedì, Gennaio 20, 2026
Politica

Colpi di Marco. Buongiorno sinistre

La sinistra sale sul pulpito per la sicurezza!

Buongiorno ai sinistri risvegliati dal bacio del principe azzurro. Le loro risorse, coloro che pagheranno le nostre pensioni ed il loro stile di vita sarà presto il nostro…

Buongiorno! Buongiorno alla vostra percezione. Era solo una percezione, si? Come fu una percezione il Covid e quindi… abbracciamo un cinese!

Chiudere le frontiere? Sia mai…  Ma chiuderci tutti in casa, quando vi siete cagati addosso, fu cosa buona e giusta, si?

Buongiorno, dunque, buongiorno a voi che non capite una cippa, ora puppatevi la vostra percezione!

Marco Vannucci

Federico Fellini e Giulietta Masina: il nostro 8 e ½
