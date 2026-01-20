Grano duro. “Positiva l’istituzione della CUN per favorire trasparenza e ragionevolezza nella formazione dei prezzi del grano duro”

“Positiva l’istituzione della Commissione Unica Nazionale (CUN) per favorire trasparenza e ragionevolezza nella formazione dei prezzi del grano duro”.

A dirlo, attraverso una nota, è stato il Confederazione Italiana Agricoltori, Cia-Agricoltori Italiani, esprimendosi in merito all’istituzione della CUN.

Proseguendo nella nota, Cia-Agricoltori Italiani ha specificato di aver accolto favorevolmente la firma sul relativo decreto da parte del Masaf e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ritenendo ciò un importante risultato confederale.

Cia ha poi ricordato come per il grano, il riconoscimento del giusto prezzo ai produttori, la tutela del Made in Italy, conduca da anni una ferrea e instancabile battaglia, e come si auspichi che ci siano da subito tutte le condizioni affinché si possa, efficacemente, usufruire di uno strumento importante per il comparto cerealicolo.

Infine, concludendo, Cia-Agricoltori Italiani, ha evidenziato come contro la crisi produttiva che sta affrontando il settore, piegato da costi fuori misura e prezzi in continua caduta, la CUN, di concerto con Granaio Italia e i contratti di filiera, rientri sicuramente tra gli strumenti importanti per valorizzare la produzione di grano duro, tassello fondamentale della filiera grano-pasta.

(Fonte: Cia-Agricoltori Italiani)