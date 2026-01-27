“Fuori schema” l’autobiografia di Allen Iverson

IL LIBRO

Leggenda sportiva, ma anche icona di stile e simbolo di sottoculture discriminate: tutti conoscono Allen Iverson, eppure in pochi hanno davvero visto cosa si nascondeva dietro le quinte della sua vita burrascosa.

Dall’infanzia difficile, vissuta in contesti di estrema povertà, ai primi successi nello sport, dall’arresto che rischiava di rovinare per sempre la sua carriera (e la sua vita) all’arrivo in NBA, dalle discriminazioni razziali alla fama mondiale.

Fuori schema ci porta dentro la mente e i ricordi di un talento ribelle e indomabile. Quella di Iverson è la storia indimenticabile di un pioniere che ha infranto ogni regola su come doveva essere un campione NBA, che ha trasformato ogni ostacolo in un’opportunità, diventando una leggenda per milioni di persone, e che con la propria vita e la propria personalità ha cambiato per sempre la cultura del basket. Mostrando al mondo cosa significa cadere, rialzarsi e restare sempre, ostinatamente, fedele a se stesso.



Vi giuro che tutto risale al discorsetto che mi aveva fatto mia mamma quando avevo otto anni: «Scegli la tua strada. Vuoi diventare un giocatore di basket? Di football? Ce la puoi fare». Tradotto: non dovevo ridurmi come un delinquentello.

Le avevo creduto: Cavolo, se lo dice lei forse è vero. E avevo dato tutto per realizzare quell’obiettivo. Non mollavo, ero in campo ogni giorno, nonostante il bordello che mi circondava. Cascasse il mondo ero là, su quel cazzo di cemento, e ci restavo finché non faceva buio.

Non avevo altro in testa. Basket, basket, basket. In casa non c’è un cazzo da mangiare? Vado al campetto e faccio il culo a qualcuno. Ammazzano i miei amici per strada? Passatemi quel pallone da football, che sono incazzato nero! Nell’estate del ’92 incanalai questa rabbia e feci il culo all’intera nazione.

L’AUTORE

Allen Iverson, ha giocato per quattordici stagioni nella NBA, durante le quali è stato Rookie of the Year, MVP e undici volte All Star. Nel 2016 è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Nel 2021 è stato selezionato per ‘NBA 75’, il gruppo dei settantacinque giocatori più importanti dei primi settantacinque anni della lega. Conosciuto sia per il suo stile di gioco aggressivo e fulmineo, sia per l’innovativa fusione tra moda, identità personale e sport, Iverson ha contribuito a plasmare la cultura americana tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Da sempre legato a Reebok, oggi è Vicepresidente del settore Basketball del brand.

(Fonte: Limina)