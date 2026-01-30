Trento. “Spazi per crescere”: gioco, lettura e musica

Giochi, letture, musica, contatto e uso consapevole delle tecnologie digitali in famiglia sono le proposte del nuovo ciclo di incontri gratuiti organizzati nell’ambito di Spazi per crescere, l’iniziativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni per sperimentare le buone pratiche di cura e educazione che promuovono lo sviluppo e la relazione genitori-figli.

Durante gli incontri, a cui possono partecipare anche nonni, baby sitter e altre persone che si prendono cura del bambino, sarà possibile conoscere l’importanza delle buone pratiche e provare attività piacevoli da riproporre facilmente a casa. E ancora, i partecipanti si confronteranno con gli altri genitori e con operatrici formate e preparate.

Quattro gli appuntamenti in programma in via Adamello 2 per il ciclo Giochiamo? i mercoledì 4 febbraio, 4 marzo, primo aprile e 6 maggio dalle 9.30 alle 11.30. Per iscriversi, scrivere a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

L’attività dedicata alla lettura, Leggiamo?, prevede due incontri giovedì 12 febbraio e giovedì 28 maggio dalle 9.30 alle 11.30 sempre in via Adamello 2 a Trento. Per partecipare, scrivere a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

Musichiamo?, l’evento pensato per crescere a ritmo di musica, è invece in programma venerdì 6 febbraio (0-12 mesi), venerdì 27 marzo (0-12 mesi), mercoledì 15 aprile (12-36 mesi) e venerdì 22 maggio (0-12 mesi) dalle 9.30 alle 11.30 in via Rienza/Passirio 19 a Gardolo. Per iscriversi, mandare un’email a koine@progetto92.net.

A Gardolo, sempre in via Rienza/Passirio 19, è in programma anche l’incontro Tienimi vicino! L’importanza del contatto, che si svolgerà la mattina di martedì 10 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30. Per partecipare, scrivere a koine@progetto92.net.

Per confrontarsi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali in famiglia sarà infine possibile prendere parte all’incontro di giovedì 26 marzo, Smartphone & co, in programma dalle 9.30 alle 11.30 in via Adamello 2. Iscrizioni tramite email all’indirizzo puntofamiglie@automutuoaiuto.it.

Gli incontri sono curati da Punto Famiglie – Associazione A.M.A., Koinè – Progetto 92 e Centro genitori e bambini – servizio Infanzia del Comune di Trento con il patrocinio dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit), Nati per Leggere e Nati per la Musica.

Il riferimento scientifico del progetto è rappresentato dal Nurturing Care Framework (NCF), documento di rilevanza internazionale che fornisce indicazioni su come investire nelle prime epoche della vita, i cosiddetti primi mille giorni.

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività organizzate nell’ambito di Spazi per crescere e su tante altre proposte per le famiglie con bambini di Trento e dintorni, è possibile iscriversi alla newsletter mensile della Rete Intrecci dal sito dell’Associazione A.M.A. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo rete.intrecci@gmail.com.

(Fonte: Comune di Trento)