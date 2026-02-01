“Autoritratto filosofico” di Plinio Corrêa de Oliveira

Plinio Corrêa de Oliveira, considerato uno dei maggiori pensatori e uomini d’azione cattolici del secolo XX, nacque a San Paolo del Brasile il 12 dicembre 1908. A ventiquattro anni, nel maggio 1933, venne eletto, nella lista della Lega Elettorale Cattolica, all’Assemblea Costituente. Poco dopo venne chiamato alla cattedra di Storia della Civiltà nella Facoltà di Diritto dell’Università di San Paulo e, più tardi, insegnò nelle Facoltà Sedes Sapientiae e São Bento della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. Fu uno dei fondatori dell’Azione Cattolica paulista, e primo presidente della Giunta arcidiocesana di San Paolo.



Dal 1933 al 1947 fu direttore del settimanale “Legionário” attorno a cui si formò una corrente intellettuale che diede un profondo impulso all’insieme del movimento cattolico brasiliano. Dal 1951 al 1995 fu l’ispiratore del mensile di cultura “Catolicismo”, pubblicato a Campos. Collaborò inoltre, dal 1968 al 1993, al quotidiano “Folha de S. Paulo”.



Nel 1960 fondò la Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade-TFP, dedicandosi completamente alla funzione di presidente di questa associazione, da cui nacquero venticinque associazioni, ispirate al suo pensiero ma giuridicamente indipendenti. Morì a San Paolo del Brasile il 3 ottobre 1995.



Negli anni Settanta del Novecento, il filosofo gesuita lettone Stanislavs Ladusàns, chiese a Plinio Corrêa de Oliveira un “Autoritratto”, per un’enciclopedia del pensiero filosofico brasiliano, che stava preparando. L’Autoritratto filosofico pubblicato postumo nel 1997, è un’opera capitale per ricostruirne il pensiero, accanto al suo capolavoro Rivoluzione e Contro-Rivoluzione.

Le Edizioni Fiducia hanno dedicato nel 2017 al pensatore brasiliano il libro di Roberto de Mattei, Plinio Corrêa de Oliveira, Apostolo di Fatima, Profeta del Regno di Maria.