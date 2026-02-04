Cecchi Paone: “Dipinto della Meloni è orribile. Lobby gay? Propongo una lobby intersessuale”

“Sono rimasto molto stupito che tutti abbiano immediatamente colto l’occasione per l’ennesima polemica politica pro o contro la Meloni. Non me ne importa nulla. Secondo me il fatto vero è che quel dipinto è orribile, fa schifo, è tremendo dal punto di vista estetico e dal punto di vista paraartistico, per cui il vero problema è che è brutto, bruttissimo. Non le hanno fatto un favore, se volevano fare un favore alla Meloni, perché così brutta io non l’ho mai vista ritratta, né in fotografia né in qualunque altro modo”.

A dirlo è stato Alessandro Cecchi Paone, divulgatore, giornalista e conduttore, intervenendo su Radio Cusano Campus nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, Alessandro Cecchi Paone, ha poi ulteriormente specificato: “Tra l’altro mi dispiace, ma questo signore che si è preso la sua momentanea notorietà e che ha fatto il restauro ha fatto malissimo anche l’angelo che è davanti, anche quello è orrendo. Viva il bello, chiunque ritragga, ma questo è proprio uno che fa le cose brutte. Se l’ha fatto la Meloni, ma lo escludo, deve chiedere i soldi indietro. Effettivamente quella è la Meloni, ma nella sua versione peggiore, quando si è svegliata la mattina in una situazione molto difficile, dopo una notte in bianco, mille problemi in testa e una cattiva digestione. Chi l’ha fatto fa il furbetto, dice un po’ sì, un po’ no, addirittura forse mi candido a destra. Sono convinto che lei non c’entra niente, è vittima di questa operazione”.

Infine, concludendo il suo intervento, Cecchi Paone, ha aggiunto: “Io vado in onda tutti i giorni su Mediaset, Sky, soprattutto su La7, qualche volta sulla Rai, con dei commenti come questi sul dato del giorno che riguarda scienza, tecnologia, cultura o ambiente. Non si fanno più i programmi, io ogni anno li propongo e tutti, nessuno escluso — non è che non lo fanno fare a me — non li fanno proprio. Se esistesse una potente lobby gay colta, io avrei ancora “La Macchina del Tempo”, nessuno me l’avrebbe toccata. Forse esiste una lobby gay non molto colta che si occupa d’altro. Propongo una lobby intersessuale di gay, lesbiche, etero, trans, insomma di tutte le possibili variabili dell’arcobaleno per riportare cultura e scienza in televisione”.