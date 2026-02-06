venerdì, Febbraio 6, 2026
Attualità

Rovereto, maxi sequestro di cocaina e hashish: un arresto

Di redazione

Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un uomo a Rovereto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio. Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rovereto hanno fermato un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato sottoposto a controllo nei pressi della propria abitazione e, secondo quanto riferito, avrebbe manifestato un comportamento particolarmente nervoso. Un atteggiamento che ha indotto i Carabinieri ad approfondire la situazione con una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: circa 4,5 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. Da una prima stima, il valore complessivo delle sostanze rinvenute sul mercato avrebbe potuto raggiungere i 400.000 euro, a conferma dell’importanza dell’operazione portata a termine.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Trento, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Rovereto. L’indagine prosegue sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente.

Come previsto dall’ordinamento, vale il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale dell’indagato potrà essere definitivamente accertata solo in seguito a una sentenza o a un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.

