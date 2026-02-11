Carnevale Riva del Garda 2026: al Rione 2 Giugno le maschere nascono dal cuore

Il Carnevale Riva del Garda 2026 torna nel cuore del quartiere 2 Giugno con un pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e comunità. L’appuntamento è per martedì 17 febbraio, Martedì Grasso, dalle ore 14 in piazza della Mimosa.

Nella sala pubblica «Giacomo Sartori» alla palazzina Mimosa, in questi giorni, il Carnevale Riva del Garda 2026 ha già preso forma tra carta stropicciata, forbici che ritagliano e mani sporche di colla. È qui che l’associazione Vivirione ha preparato il “dietro le quinte” della festa, attraverso laboratori di riciclo e riuso curati dai volontari del quartiere. Non si tratta soltanto di costruire mascherine, ma di creare occasioni di incontro tra generazioni, trasformando materiali semplici in piccoli simboli di appartenenza.

Non si punta per il Carnevale di Riva del Garda su grandi carri allegorici, ma su un’idea più intima di festa. «Abbiamo scelto di non regalare solo una festa, ma un ricordo e, soprattutto, uno spazio – spiega la presidente Rosita Carbone – uno spazio dove ognuno, dai più piccoli ai grandi, possa scoprire se stesso attraverso la creatività, la gioia e la condivisione. Per noi il Carnevale non sono i grandi carri, ma i piccoli gesti: un genitore che aiuta il figlio a creare, un volto amico che offre un consiglio. In piazza non troverete solo giochi e merenda, ma il senso profondo di essere comunità».

Il programma del Carnevale Riva del Garda 2026 si svilupperà nel pomeriggio con i laboratori delle mascherine a partire dalle 14, seguiti alle 15.30 dal merenda party. Alle 16 spazio al truccabimbo, mentre alle 17 arriverà uno dei momenti più attesi dai bambini, il gioco della pentolaccia. La baby dance chiuderà la parte centrale della festa alle 18, con conclusione prevista intorno alle 18.30.

Il Carnevale, organizzato in piazza della Mimosa nel quartiere 2 Giugno, profumerà così di grostoli e semplicità, restituendo alla festa la sua dimensione più autentica. L’invito è aperto sia a chi ha partecipato ai laboratori preparatori sia a chi desidera semplicemente unirsi per un pomeriggio di giochi, balli e condivisione.