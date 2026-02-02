Trento. Carnevale 2026: gli appuntamenti

Sarà un carnevale diffuso quello che dal 6 al 17 febbraio animerà il centro storico e le dodici circoscrizioni con più di trenta appuntamenti in programma.

Le famiglie potranno divertirsi con le sfilate di maschere e carri allegorici, dolci della tradizione e momenti di intrattenimento condiviso, per trasformare anche quest’anno i festeggiamenti di Carnevale in un’occasione comunitaria che coinvolge le associazioni del territorio.

Giostre, carri e sfilate in centro storico.

I festeggiamenti cominceranno sabato 7 alle 14 con il concerto itinerante, che si sposterà da piazza Fiera a piazza Mostra, accompagnata da trampolieri e artisti di strada.

E ancora, giovedì 12, nelle due piazze a divertire il pubblico più giovane ci saranno le mascotte dei cartoni animati, truccabimbi, trampolieri e artisti di strada.

Sabato 14, a partire dalle 14.30, ci sarà la coinvolgente sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici, che partirà da piazza Fiera per dirigersi verso piazza Mostra, dove si svolgerà la premiazione finale. La sfilata sarà accompagnata da musica e giocolieri. Infine, martedì 17 dalle 14.30 ci sarà lo spettacolo di giocoleria itinerante tra le due piazze e l’esibizione di un corpo bandistico.

Dal 6 al 17 febbraio, piazza Fiera e piazza Mostra ospiteranno anche le giostre, che saranno aperte tutti i giorni dalle 14 alle 20 e con orario esteso dalle 10 alle 20 il sabato, la domenica, giovedì 12 e martedì 17. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Promoevent.

San Giuseppe

Sabato 7, dalle 14 alle 17.30, il parco Duca d’Aosta diventerà teatro per lo spettacolo della Murga, che prevede l’esibizione di artisti di strada (giocolieri, fuoco, bolle di sapone) e swap party. Al termine dell’iniziativa, realizzata nell’ambito di un patto di collaborazione per la valorizzazione del parco e in collaborazione con l’Associazione teatrale universitaria (Atu), seguirà la merenda per i bambini.

Mattarello

Domenica 8 a Mattarello l’appuntamento è con il Carneval dei Matarei, che inizierà alle 10.30 con la distribuzione di brodo caldo, per poi proseguire con maccheronata e omelette al parco Ergolding. Alle 13.30, da piazza Perini comincerà la sfilata di maschere e carri allegorici per le vie del paese, con arrivo alle 14.30 in piazza Ergolding per la premiazione, e dalle 14.30 alle 15.30 scuola di ballo con “Barrio latino”. L’evento è realizzato con la collaborazione del Gruppo Alpini di Mattarello, dell’associazione Gruppo Donne, Vigili del fuoco volontari di Mattarello, Gruppo carro I Begaroi, Circolo Oratorio Santi Anzoi. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a domenica 15 febbraio.

Povo

Domenica 8, a partire dal primo pomeriggio, musica, maccheronata e mascherine al piazzale dell’Oratorio insieme al Gruppo Ana di Povo/Villazzano. La festa continuerà anche domenica 15 a partire dal primo pomeriggio, alla piazza Oltrecastello, dove ci saranno sfilata di mascherine e piatto carnevalesco con la Pro Loco Oltrecastello (in caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 22 febbraio). La sera di martedì 17 è in programma la festa di Carnevale del Circolo Acli di Povo: dalle 20, intrattenimento musicale e dolci tipici di carnevale alla Casa Sociale di Povo in via Salé, in collaborazione con Avis Povo (per adesioni chiamare il 347.4905282).

Gardolo

Domenica 8 al piazzale Groff, dalle 12.30 comincerà la festa curata dalla Pro Loco Gardolo. Sabato 14 il Carnevale si sposterà a Spini di Gardolo con la festa organizzata dagli Amizi del pont dei vodi, che inizierà a partire dalle 12.30 (in caso di pioggia, l’evento è rinviato a sabato 21). Martedì 17 si festeggerà anche a Canova dalle 10 alle 18 insieme all’associazione Carpe Diem.

Bondone

A Vigolo Baselga i festeggiamenti organizzati dall’associazione 1513 si svolgeranno domenica 8 febbraio a partire dalle 12, nel piazzale Vigili del Fuoco – Strada di Vigolo Baselga, 10. Anche a Sopramonte domenica 8 ci si potrà ritrovare insieme nel piazzale Oratorio, a partire dalle 12, per la festa curata dall’associazione Noi Oratorio del Bondone. A Cadine l’appuntamento con la festa organizzata dall’associazione Pro Loco Cadine è in piazza della Regola a partire dalle 12 di domenica 15.

Oltrefersina

In Oltrefersina, l’appuntamento con la “grostolada” in compagnia è per giovedì 12 nella sede dell’associazione Villazzano Tre, in via Conci 86/C. Venerdì 13 i festeggiamenti si sposteranno al circolo ricreativo culturale “La casota”, in via Gramsci 36, per la “grostolada” delle 16.30. Martedì 17 festa anche in Clarina a partire dalle 11.30 con l’associazione Noi San Carlo e a Villazzano Tre, dove dalle 12, alla tensostruttura in via Conci 86/C, ci sarà la “gnoccolada” con l’associazione Villazzano Tre.

Villazzano

A Villazzano l’appuntamento è per sabato 14, al piazzale Trattoria “Nadio”, con la “canederlada” curata da Iniziative Grotta. I festeggiamenti proseguiranno anche domenica 15 al Centro Valnigra, dove dalle 12 ci sarà la “sgnocolada alpina” curata dagli Alpini di Povo e Villazzano e dall’associazione Tre Fontane.

Argentario

Il Carnevale di San Donà, in programma sabato 7 a partire dalle 12.30 (o domenica 8 in caso di maltempo) è curato dal Comitato Quartiere di San Donà. Sabato 14 a Montevaccino ci saranno festa e pranzo comunitario dalle 12 alle 16. Il sessantunesimo Carnevale di Martignano, curato dal Comitato attività culturali e ricreative di Martignano, è invece in programma domenica 15 a partire dalle 13, in piazza Canopi (in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 22). Martedì 17, a Cognola, la festa per il Carnevale inizierà alle 12 in piazza Argentario con l’associazione Pro Loco Argentario (in caso di maltempo, l’evento è posticipato a sabato 21), mentre a Villamontagna i festeggiamenti a base di “polentalonga” si svolgeranno in via per Campel a partire dalle 12 insieme al Comitato Carnevale di Villamontagna (in caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 22 febbraio).

Meano

A Cortesano domenica 8 tutti al piazzale delle ex scuole, dalle ore 12.30, per il Carnevale organizzato dall’associazione Canopi (in caso di maltempo, la festa è posticipata a sabato 14). A Meano il Carnevale organizzato dal Comitato del Carnevale dei Ragazzi di Meano si festeggerà domenica 15 alle Case Sardagna a partire dalle ore 10.30: alle 13 è previsto il ritrovo delle mascherine con sfilate al Giardino della Madonnina (in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 22). Domenica 22 l’appuntamento è a Gazzadina, in piazza Madonna di Caravaggio alle 12, con la festa organizzata dal Circolo Culturale di San Martino (in caso di maltempo, l’evento è rimandato a domenica primo marzo).

Sardagna

A Sardagna, per festeggiare il Carnevale, domenica 15 febbraio alle 12 pastasciutta in piazza con il Gruppo Alpini.

Ravina

Sabato 14, a Romagnano, la festa organizzata dal Gruppo Alpini è in programma dalle 10 alle 16 al parcheggio del Centro civico in via alle Sette Fontane 1. Martedì 17, dalle 11.30 alle 17, festa anche al parco di Ravina in via Filari Longhi con il Gruppo AuRoRa.

Per restare sempre aggiornati sul programma degli eventi, è possibile consultare il sito del Comune alla pagina dedicata agli eventi del Carnevale.

La sfilata

È stata prorogata a domenica 8 la scadenza per aderire con il proprio carro alla sfilata in centro città e provare a vincere un premio in denaro. Chi desiderasse partecipare deve allegare alla domanda le debite certificazioni riguardo alla sicurezza (per le cui spese è possibile richiedere un contributo), redatte secondo le indicazioni emanate dal servizio Polizia amministrativa della Provincia autonoma di Trento. E’ possibile fino al 6 febbraio iscriversi per partecipare con il proprio gruppo in maschera alla sfilata.

(Fonte e per maggiori informazioni: Comune di Trento)