venerdì, Settembre 12, 2025
Domenica 14 settembre: festa al canile di Trento tra sfilata, giochi e consigli degli esperti

Di redazione

Una domenica pomeriggio pensata per famiglie, curiosi e amanti dei cani. Il 14 settembre dalle 14.00 il canile di Trento apre i cancelli in località I Laghetti per un’open day che unisce divertimento e utilità: consulenze gratuite con veterinaria ed educatore cinofilo, una sfilata aperta a tutti, giochi per i più piccoli e, per chiudere, un rinfresco per i partecipanti. L’iniziativa nasce per avvicinare il pubblico al mondo dell’adozione e del volontariato, mostrando da vicino il lavoro quotidiano della struttura e offrendo consigli pratici sulla gestione del cane in casa e in città.

Il cuore del pomeriggio sarà la sfilata: ci si iscrive direttamente in loco, senza stress e senza burocrazia, per condividere con la comunità l’energia del proprio quattro zampe. A fianco della passerella, i bambini troveranno attività e gadget pensati su misura, mentre gli adulti potranno confrontarsi con i professionisti della struttura su educazione, benessere e convivenza responsabile. L’evento è stato annunciato dal Comune di Trento – Ufficio Stampa e, in caso di maltempo, sarà annullato.

Chi sta pensando di adottare o fare volontariato troverà un’occasione concreta per informarsi, capire come funziona la rete locale e conoscere le necessità reali del canile. Chi invece ha già un cane potrà ottenere dritte utili per la vita quotidiana: passeggiate, socializzazione, gestione del gioco e dei piccoli problemi comportamentali. Il tutto in un clima informale e conviviale, a misura di famiglia, a due passi dall’acqua e dal verde della zona dei Laghetti.

Quando e dove: domenica 14 settembre, dalle ore 14.00, canile di Trento, località I Laghetti. L’ingresso è libero, iscrizioni alla sfilata in giornata. In ultima battuta, un rinfresco per salutarsi e—magari—tornare a casa con una nuova idea: quella di dare una mano, come volontari o con un’adozione consapevole.

