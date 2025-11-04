Domenica la Festa di San Martino a Piedicastello: una giornata di comunità tra mercatini, visite e castagne

A Piedicastello torna la tradizione. Domenica 9 novembre, dalle 9 alle 18, piazza Sant’Apollinare ospiterà la Festa di San Martino a Piedicastello Trento, un appuntamento che negli anni è diventato un piccolo rito di quartiere. Sarà una giornata lunga, pensata per famiglie, bambini, appassionati di storia locale, residenti e curiosi, organizzata in collaborazione con la Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello e interamente gratuita.

Fin dal mattino il quartiere si animerà con il mercatino delle pulci, il mercato delle donne in campo, le attività missionarie e le visite guidate all’abbazia e alle Gallerie. Alle 10 aprirà l’area ristoro, mentre il pranzo di San Martino verrà servito a partire dalle 12.30, con piatti popolari e atmosfere da sagra di paese. Nel pomeriggio, dalle 15.30, le castagne degli Alpini promettono profumo di braci, mani sporche di buccia scura e quel clima di vicinanza che nelle feste di quartiere non si compra, si respira.

La Festa di San Martino a Piedicastello Trento non sarà solo gastronomia: laboratori per adulti e bambini, momenti di aggregazione e musica accompagneranno l’intera giornata. L’obiettivo è semplice e antico: restituire alle piazze la loro funzione originaria, trasformarle in luoghi dove ci si incontra davvero, lontani dalla fretta e dalle distrazioni.

L’invito è aperto a tutti, residenti e non. Chi passa di lì troverà qualcosa da fare, qualcosa da vedere, qualcuno con cui scambiare due parole, un sapore da assaggiare o una storia da ascoltare. E forse è proprio questo il valore di una festa piccola solo in apparenza: ricordare che la vita dei quartieri è fatta di persone che si incontrano, non di strade che si attraversano.