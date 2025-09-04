Tut Gardol ‘n festa 2025: il programma completo della festa di Gardolo

Dal 12 al 14 settembre Gardolo si trasforma in un grande palcoscenico di musica, enogastronomia e intrattenimento grazie a Tut Gardol ‘n festa 2025, l’appuntamento più atteso del sobborgo trentino che quest’anno si presenta con una veste rinnovata. Per la prima volta l’organizzazione è affidata alla neonata Pro Loco Gardolo, guidata dal presidente Luca Tomasi, che raccoglie l’eredità del CCAG e introduce alcune novità destinate a lasciare il segno.

La festa inaugura venerdì 12 settembre alle 18 con i saluti delle autorità e l’apertura ufficiale. La piazza di Gardolo sarà il cuore pulsante dell’evento, animata da musica, balli e spettacoli. Nei portici storici del paese prenderanno vita tredici stand enogastronomici gestiti dalle associazioni locali, ciascuno con le proprie proposte culinarie e piccoli momenti di intrattenimento. L’edizione 2025 porta con sé un’innovazione: via Feininger interamente dedicata agli hobbisti, che per due giorni esporranno le loro creazioni artigianali.

Il sabato la festa riprende con nuove iniziative. Dalle 18 sono in programma balli di gruppo, latino e liscio, accanto ad attività pensate per i più piccoli come la caccia al tesoro, il karate, gli scacchi, la ginnastica artistica e il minibasket. Non mancheranno le esibizioni dei cori e delle scuole di ballo, insieme all’esposizione di auto storiche che porteranno in piazza un’atmosfera d’altri tempi. La giornata culminerà con il concerto della tribute band di Cesare Cremonini, seguito da un dj set che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

La domenica sarà dedicata al coinvolgimento delle famiglie e dei bambini. Gli stand gastronomici continueranno a proporre le loro specialità, mentre i Vigili del Fuoco volontari animeranno Pompieropoli con percorsi e prove pensate per i più piccoli. Alle 17 l’associazione “Circensema” della Val di Fassa porterà in scena il suo spettacolo circense, che precederà la proclamazione del vincitore del contest “Disegna il logo della Pro Loco”, ideato per rendere cittadini e scuole parte attiva del nuovo progetto. A chiudere l’edizione ci sarà la sfida tra i portici con i giochi di una volta, un ritorno alle radici popolari che da sempre caratterizzano la festa.

Il successo di Tut Gardol ‘n festa 2025 sarà reso possibile dall’impegno di oltre trecento volontari, vera anima della manifestazione. A loro la Pro Loco Gardolo ha deciso di dedicare una cena conclusiva, preparata dai Polenteri di Storo, come segno di riconoscenza per il contributo dato all’intera comunità.

Nata ad aprile di quest’anno, la Pro Loco Gardolo rappresenta una nuova tappa nella storia del paese. L’obiettivo dichiarato dal presidente Tomasi è quello di avere un’associazione al passo con i tempi, capace di coordinare le iniziative e rafforzare l’identità locale. Dopo il successo del format estivo “Gardolo Brilla”, la nuova realtà dimostra di voler innovare senza dimenticare le radici, con un direttivo che affianca figure esperte a giovani motivati. La festa di settembre diventa così il simbolo di questa continuità tra tradizione e rinnovamento, un’occasione per vivere Gardolo in tutte le sue sfumature e rafforzare il senso di comunità.