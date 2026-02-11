Racines, 183 interventi sulle piste: il bilancio dei Carabinieri di Vipiteno

Sono 183 gli interventi effettuati dall’inizio della stagione sciistica nel comprensorio di Racines. È il bilancio del servizio piste dei Carabinieri della Compagnia di Vipiteno, che hanno prestato assistenza a 186 persone ferite, con una media di circa tre interventi al giorno e un incremento del 10% dei feriti rispetto alla scorsa stagione invernale. I dati sono contenuti nel comunicato diffuso l’11 febbraio 2026 dai Carabinieri.

Il servizio viene garantito quotidianamente nel comprensorio sciistico di Racines grazie alla presenza fissa di due militari specializzati, impegnati non solo nelle operazioni di soccorso ma anche nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo lungo le piste. Le giornate più impegnative sono state Santo Stefano e il 21 gennaio, quando si sono registrati otto interventi in ciascuna data.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la maggior parte delle lesioni ha interessato gli arti inferiori e la testa. Nella quasi totalità dei casi si è trattato di cadute accidentali, spesso dovute a una velocità non adeguata alle condizioni della pista o al livello di preparazione dello sciatore. Sono state inoltre registrate 19 collisioni tra sciatori e, in quattro circostanze, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente dei feriti verso le strutture sanitarie.

Parallelamente all’attività di soccorso, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza. In particolare, l’obbligo del casco è risultato pienamente rispettato dagli sciatori controllati. Sono invece state elevate diverse sanzioni nei confronti di persone che risalivano le piste con sci d’alpinismo, comportamento vietato e ritenuto altamente pericoloso per il rischio concreto di collisione con gli sciatori in discesa.

Nel richiamare i dati del bilancio stagionale, l’Arma rinnova l’invito agli utenti del comprensorio di Racines a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, adeguando sempre la velocità alle proprie capacità tecniche e alle condizioni della pista, mantenendo la distanza di sicurezza e prestando particolare attenzione in prossimità degli incroci e delle stazioni di partenza e arrivo degli impianti.