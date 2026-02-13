venerdì, Febbraio 13, 2026
San Valentino: per regali, fiori e cioccolatini, nel 2026, aumenti medi del +8%

Di redazione

La festa degli innamorati è alle porte e i più affezionati a questa ricorrenza sono pronti a scambiarsi doni, concedersi cene o esperienze emozionanti.

Come ogni anno, in questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per San Valentino 2026.

L’aumento medio del costo dei regali rilevato quest’anno ammonta al +8% rispetto al 2025.

A registrare i rincari maggiori i prezzi dei cofanetti regalo per trattamenti estetici o trattamenti per il corpo (+23%) e dei cioccolatini (+20%). Aumentano anche i prezzi dei trattamenti nelle SPA (+9%) e i fiori (+11%)

Come si festeggia? 

I regali, soprattutto tra i Millennials e ancor più tra i ragazzi della Gen Z, sono sempre più rari.

Molti preferiscono mettere da parte i classici cioccolatini e optare, invece, per del tempo da passare insieme: viaggi ed esperienze all’insegna del buon cibo o del relax.

La cena romantica

Resiste, invece, la classica cena romantica. In molti sceglieranno di trascorrerla fuori casa (circa il 45% delle coppie che festeggeranno), con costi in aumento: i prezzi variano da città a città, si registrano rincari dal +5% al +24% circa. Chi cenerà fuori approfitterà di app e promozioni per ottenere sconti sulla cena. Alcuni, per evitare i menu fissi, locali pieni e listini maggiorati, rimanderanno la cena di San Valentino ai giorni immediatamente successivi.

I regali

Per colpire il cuore e l’attenzione del proprio innamorato si fa a gara a trovare i regali più originali e significativi: dalla stella a cui dare il nome del proprio amato, alla mappa con il luogo del primo incontro, dal libro con le foto di coppia alla mappa che incornicia il luogo del primo incontro, dalla targa con il qr code da inquadrare per ascoltare la propria canzone alla coppia di alberi da piantare (un modo romantico per fare un regalo anche all’ambiente). Alla creatività non c’è limite, ma nemmeno agli aumenti. Molto in voga sono anche le praline con la stampa di una foto della coppia o con frasi d’amore sull’involucro.

Le coppie più attente approfitteranno di San Valentino per regalarsi qualcosa di utile: quel capo di abbigliamento che guardiamo di soppiatto ogni volta che passiamo davanti a una vetrina, l’abbonamento in palestra, piccoli elettrodomestici e apparecchi smart.

Solidarietà

Sempre più coppie, inoltre, scelgono di dedicare questa giornata alla solidarietà: aiutando associazioni animaliste o sostenendo enti e associazioni nel portare avanti i propri programmi educativi, sanitari e di ricerca.

Di seguito la tabella con i costi in dettaglio.

AttivitàCosto 2025Costo 2026Var. %
Corso di cucina (1h)72,00 €75,00 €4%
Trattamento SPA73,50 €79,90 €9%
Fuga romantica (cena, 1 notte, colazione, percorso benessere)229,90 €248,00 €8%
    
Regali “classici”   
Cioccolatini (30 praline)27,25 €32,69 €20%
Cioccolatini (30 praline) personalizzate45,00 €50,00 €11%
Charm bracciale71,50 €75,00 €5%
Fiori (bouquet)54,00 €59,99 €11%
Kit fiori e cioccolatini63,00 €66,50 €6%
Rose eterne78,99 €82,00 €4%
    
Regali speciali   
Stella con il proprio nome (x2)69,90 €71,30 €2%
Cofanetto regalo trattamento corpo51,90 €63,92 €23%
Libro con foto43,80 €45,95 €5%
Coppia di alberi da piantare47,40 €51,20 €8%
Mappa del luogo del primo incontro51,50 €52,70 €2%
Bottiglia con etichetta personalizzata29,99 €30,50 €2%
Targa con qr code della canzone di coppia29,99 €30,25 €1%

Federconsumatori

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

