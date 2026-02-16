lunedì, Febbraio 16, 2026
Attualità

Bressanone. Carabinieri: preso ladro responsabile di serie di furti

Di redazione

-

0
0

Una risposta investigativa serrata, condotta senza soluzione di continuità, ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Bressanone di porre fine alla scorreria di un noto delinquente stanziale nell’area, responsabile di una serie di furti e tentati furti messi a segno negli ultimi giorni nel centro cittadino.

L’operazione, che ha visto il fondamentale coordinamento tra il Nucleo Operativo e Radiomobile e la Polizia Locale, ha portato al deferimento di un venticinquenne di nazionalità straniera.

​L’attività d’indagine è scattata nei giorni scorsi, a seguito di un tentato furto presso l’“Hotel Tourist” di Bressanone. Grazie a un sofisticato lavoro di analisi delle videoriprese — un vero e proprio “pedinamento digitale” che ha permesso di ricostruire i movimenti del sospettato attraverso i vari varchi della città — i militari hanno identificato un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

​Al momento del fermo, il giovane è stato trovato in possesso di due viti metalliche di 19 cm, strumenti chiaramente idonei all’offesa e allo scasso. Gli accertamenti successivi hanno svelato una realtà ben più complessa: il soggetto è risultato essere l’autore di una catena di reati predatori, tra cui il furto commesso presso il negozio “Tom Tailor”.

​Nonostante il primo intervento, il monitoraggio costante sul soggetto non si è interrotto. Intorno alle ore 12:00 della stessa giornata, il giovane è stato nuovamente individuato mentre tentava di rimuovere le etichette anti-taccheggio da alcuni capi di abbigliamento.

​In questa fase, il “gioco di squadra” è stato determinante: grazie all’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Bressanone, il soggetto è stato bloccato e sottoposto a una perquisizione risolutiva. L’operazione ha permesso di recuperare e sequestrare:

  • ​uno zaino e una giacca rubati al negozio “Sportler”;
  • ​un paio di pantaloni sottratti al punto vendita “Schöffel”.

​Sono tuttora in corso ulteriori acquisizioni delle immagini di sorveglianza per attribuire al reo altri colpi segnalati in zona.

​In merito a questa operazione, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone, ha dichiarato: ​”Questa operazione dimostra che a Bressanone non esiste spazio per l’impunità. Grazie a un’azione investigativa incessante e all’uso intelligente delle tecnologie informatiche abbiamo messo in atto un pedinamento digitale che non ha lasciato scampo a un criminale che pensava di poter saccheggiare i nostri esercizi commerciali impunemente. La straordinaria sinergia con la Polizia Locale è stata il valore aggiunto che ha permesso di chiudere il cerchio in poche ore. Ai delinquenti che scelgono la nostra città come teatro delle loro azioni dico chiaramente: ogni vostro passo è monitorato, ogni vostra traccia è seguita. Noi non ci fermiamo, perché la sicurezza della nostra comunità e dei nostri commercianti è un bene non negoziabile.”

(Fonte: Carabinieri)

redazione
redazione

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

