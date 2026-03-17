Giornata dell’acqua, a Bressanone visite, video e messaggi per il futuro

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2026, Bressanone Turismo Società Cooperativa e ASM Bressanone promuovono una serie di iniziative dedicate a un uso più consapevole dell’acqua, tra sensibilizzazione, partecipazione culturale e visite guidate agli impianti di approvvigionamento. Al centro c’è una risorsa che spesso viene percepita come scontata, ma che richiede invece attenzione, tutela e investimenti continui.

Dal 22 al 29 marzo sugli schermi dell’Ufficio Turistico, dell’Acquarena e di ASM Bressanone sarà proiettato il video “Refill”, pensato come richiamo visivo al valore dell’acqua nella vita quotidiana e nel modello di sostenibilità della città. Il messaggio è chiaro: a Bressanone l’acqua non è soltanto un’infrastruttura, ma un bene comune che richiede responsabilità ecologica, economica e culturale. In questo quadro si inserisce anche l’invito rivolto a residenti e ospiti a riempire le proprie borracce alle fontane e alle sorgenti pubbliche, attraverso un gesto semplice ma concreto.

Accanto alla sensibilizzazione, l’iniziativa propone anche uno sguardo diretto dietro le quinte del servizio idrico. In occasione della ricorrenza, ASM Bressanone organizza visite guidate alla sorgente in Val di Scaleres, per mostrare da vicino il lavoro che sta dietro alla disponibilità di acqua potabile di qualità. Dalla captazione alla potabilizzazione, dai controlli costanti fino alla distribuzione, il percorso rende visibile l’equilibrio necessario tra natura, tecnica e organizzazione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Andreas Schroffenegger, responsabile dei servizi idrici di ASM Bressanone, secondo cui l’acqua potabile è uno dei beni più sensibili in assoluto e la Giornata mondiale dell’acqua rappresenta un’occasione per mostrare quanta responsabilità si nasconda dietro ogni singolo litro che arriva ai rubinetti.

Parallelamente prende avvio anche un’azione partecipativa che guarda al prossimo Water Light Festival, in programma a Bressanone dal 29 aprile al 16 maggio 2026. Nell’ambito dell’installazione “On Blank Pages” del collettivo spagnolo Luzinterruptus, che sarà allestita in piazza Duomo, i cittadini e gli ospiti sono invitati a lasciare un proprio pensiero all’interno di libretti impermeabili che saranno distribuiti dal 22 al 29 marzo presso l’Ufficio Turistico, l’Acquarena e lo sportello clienti di ASM.

Il tema proposto è “Tracce nell’acqua”, un invito a riflettere sul rapporto tra acqua, memoria, ambiente e futuro. I messaggi raccolti andranno poi a comporre una parte dell’installazione artistica, trasformandosi in un archivio corale della città e in una memoria condivisa affidata alla luce e alla parola scritta.

Secondo Hanna Bizjak, project manager del Water Light Festival per Bressanone Turismo, l’obiettivo è creare consapevolezza non in modo moralistico, ma attraverso il dialogo. In questa prospettiva, la Giornata mondiale dell’acqua diventa non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione per partecipare attivamente e per collegare sostenibilità, infrastruttura e dimensione culturale all’interno della vita della città.

Una curiosità utile a leggere meglio l’iniziativa è che qui l’acqua viene raccontata contemporaneamente come servizio essenziale, risorsa naturale e simbolo culturale: un approccio che unisce la tutela concreta del bene comune alla costruzione di una riflessione collettiva sul suo valore.