Giornata dell’acqua, a Riva del Garda si puliscono le strade per il lago

Prendersi cura del lago partendo dalle strade della città. È questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma sabato 22 marzo a Riva del Garda, promossa dal progetto ambientale “Il lago inizia qui” in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

L’appuntamento è fissato dalle 10.30 alle 12.30 in largo dell’Inviolata, punto di ritrovo per una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e dei corsi d’acqua. Il messaggio al centro dell’iniziativa è semplice: ciò che viene lasciato a terra può finire nei tombini e, da lì, raggiungere torrenti, fiumi e infine il lago.

Mozziconi di sigaretta, plastica, piccoli rifiuti urbani e altri materiali abbandonati sulle strade vengono infatti trascinati dall’acqua piovana nel sistema di drenaggio urbano, con ricadute dirette sugli ecosistemi acquatici. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questo legame tra spazio urbano e ambiente naturale, i promotori invitano residenti e visitatori a partecipare a una camminata ecologica nel centro cittadino.

Nel corso della mattinata i volontari raccoglieranno i rifiuti presenti lungo le vie. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di iscrizione preventiva. Gli organizzatori metteranno a disposizione guanti e materiali per la raccolta, mentre ai partecipanti viene chiesto di portare spirito collaborativo, energia e attenzione per l’ambiente.

Il progetto “Il lago inizia qui” nasce con l’obiettivo di ricordare che la salvaguardia del lago di Garda comincia molto prima delle sue sponde, a partire dai comportamenti quotidiani nelle città e nei paesi del bacino idrografico. Anche un gesto semplice, come raccogliere un rifiuto o evitare di abbandonarlo, può contribuire alla qualità dell’acqua e alla salute dell’ecosistema.

La giornata del 22 marzo rientra nelle iniziative legate alla World Water Day, la ricorrenza internazionale dedicata al valore dell’acqua e alla necessità di una sua gestione sostenibile. L’evento non riguarderà solo Riva del Garda: attività simili sono previste anche a Pinzolo e Ponte Arche, lungo il corso della Sarca, il principale fiume che alimenta il lago. Un percorso che unisce territori diversi e richiama a una responsabilità condivisa nella tutela dell’ambiente.