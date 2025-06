“Le forme dell’acqua”: da venerdì 20 giugno la mostra presso la Biblioteca comunale

Verrà inaugurata venerdì 20 giugno presso la Biblioteca comunale di via Roma la mostra "Le forme dell’acqua", curata dal servizio Biblioteca e archivio storico del Comune nell’ambito della manifestazione “Fiori al Centro”.

L’esposizione, che si sviluppa al piano terra e al secondo piano della biblioteca, offre uno sguardo sull’aspetto della città in un periodo in cui rogge e rivi attraversavano le vie cittadine e sul modo in cui veniva utilizzata questa preziosa risorsa. Imbrigliata in rogge cittadine e in zampilli di fontane, raccolta in piscine pubbliche o incanalata in acquedotti, l’acqua assume da tempo varie forme nella nostra città.

Il percorso permette così al visitatore di immergersi nell’atmosfera della Trento ottocentesca attraverso progetti e immagini di piscine, fontane (alcune scomparse) e lavatoi. La costruzione, fra il 1907 e il 1910, di un nuovo acquedotto per la conduzione dell’acqua corrente nelle abitazioni cambia le abitudini cittadine. Le rogge vengono coperte quasi completamente e molte fontane, non più indispensabili, scompaiono.

Esposta anche una ricca presentazione di romanzi e dvd, accompagnati come sempre dalle riproduzioni di immagini ricavate dai documenti presenti nelle collezioni.

La mostra è aperta da venerdì 20 giugno a venerdì 25 luglio ed è visitabile in autonomia dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 18.30. Sono previste anche tre visite guidate su prenotazione, lunedì 23 giugno, martedì 8 luglio e martedì 22 luglio alle 17.

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi alle visite guidate si può scrivere all’email info@bibcom.trento.it.