martedì, Febbraio 17, 2026
Attualità

 Truffe online avanzate: nuovi inganni digitali

Oltre al phishing tradizionale, i criminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate.

Di seguito riportiamo l’avviso dell’associazione Codici, che ha voluto mettere in guardia i consumatori, ritenendo come conoscerle sia essenziale per difendersi efficacemente.

Il vishing (voice phishing) combina telefonate e ingegneria sociale. I truffatori si spacciano per operatori bancari, forze dell’ordine o tecnici informatici, creando scenari urgenti per indurti a fornire dati o trasferire denaro. Ricorda: nessuna istituzione seria chiede dati sensibili per telefono. Se ricevi chiamate sospette, riaggancia e contatta direttamente l’ente attraverso i canali ufficiali. Non richiamare numeri forniti dal chiamante.

Gli SMS fraudolenti imitano comunicazioni di corrieri, banche o enti pubblici. Spesso contengono link che portano a siti falsi identici agli originali, progettati per rubare credenziali o installare malware. Non cliccare mai link ricevuti via SMS inaspettati. Accedi sempre ai servizi digitando manualmente l’indirizzo ufficiale nel browser.

Su social network e app di incontri, i truffatori creano profili falsi per instaurare relazioni virtuali. Dopo aver guadagnato fiducia, inventano emergenze o opportunità di investimento per ottenere denaro. Sii estremamente cauto con persone conosciute solo online che chiedono denaro, anche dopo mesi di conversazione. Nessuna vera relazione si basa su richieste finanziarie.

Promesse di guadagni facili e rapidi sono sempre sospette. Truffe sulle criptovalute offrono rendimenti impossibili o richiedono investimenti iniziali per partecipare a sistemi piramidali. Prima di investire, verifica che l’intermediario sia autorizzato da Consob. Diffida di pressioni a investire velocemente o in segreto.

La tecnologia permette ora di creare video e audio falsi estremamente realistici. Potresti ricevere videochiamate apparentemente da familiari in difficoltà o messaggi vocali da persone note. In caso di richieste urgenti di denaro, anche se sembrano provenire da persone fidate, verifica sempre attraverso un canale alternativo.

Mantieni scetticismo verso opportunità troppo belle per essere vere, verifica sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali, non prendere decisioni affrettate sotto pressione, e segnala alle autorità competenti ogni tentativo di truffa.

