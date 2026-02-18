mercoledì, Febbraio 18, 2026
INPS. AUU: nel 2025 erogati a famiglie assegni per 19,7 miliardi di euro

“Nel 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 19,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024”.

Sono questi i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

In merito, l’Istituto ha precisato come siano 6.305.023 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.976.274 figli: l’importo medio per figlio a dicembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 €, e va da circa 58 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

Inoltre l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha reso noto come, per gli interessati, sia possibile visionare le appendici statistiche con i dati completi direttamente sul sito dell’INPS, specificando inoltre come, nella pagina degli Osservatori statistici siano stati aggiornati i dati navigabili riguardanti i nuclei e i figli beneficiari di almeno un AUU a domanda nell’anno.

(Fonte: INPS)

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

