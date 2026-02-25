Trento. Nel week end i primi due appuntamenti di “All together now – the custodians plastic race”

Sono in programma sabato 28 febbraio alle 9.30 in Lungadige San Nicolò (punto di ritrovo al parcheggio ex Italcementi) e domenica primo marzo alle 9.30 al Parco Fratelli Michelin (davanti al Muse in Corso del Lavoro e della Scienza 3) i primi due appuntamenti di All together now – the custodians plastic race, l’iniziativa di pulizia organizzata a livello nazionale dalla BioDesign Foundation.

I volontari saranno coinvolti nella raccolta di rifiuti in plastica e contribuiranno alla bonifica e alla tutela dell’ambiente nell’ambito del progetto “Al mio quartiere ci penso anche io”, che favorisce la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura del territorio urbano.

Per partecipare al progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero della Difesa, delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e del Comune di Trento, è necessario iscriversi compilando il modulo online, disponibile sul sito del Comune.

La BioDesign Foundation, impegnata a livello nazionale per liberare il Paese dai rifiuti, ha ideato Custodians Earth Solution Platform, un sistema di coordinamento senza precedenti che mette in contatto coloro che sono sensibili alle sfide del mondo e coloro che hanno le conoscenze e le risorse per risolverle.

The Custodians è una comunità attiva, che promuove azioni concrete per la tutela della biodiversità. Nasce da un ufficio nomade, che si sposta ricercando di volta in volta le figure adatte a risolvere i problemi locali legati all’inquinamento. La missione è ripristinare l’equilibrio tra uomo, tecnologia e natura, affrontando i problemi ambientali alla radice.

(Fonte e per maggiori informazioni: BioDesign Foundation e Comune di Trento)