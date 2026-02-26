Trento. Plastic Race: week end di pulizie rimandato a sabato 7 e domenica 8 marzo

È rimandato a sabato 7 e domenica 8 marzo il weekend di pulizia insieme alla BioDesign Foundation, che a causa dello sciopero dei trasporti previsto per questo fine settimana non riuscirà a raggiungere Trento.

L’evento prevede la pulizia dalla plastica del Lungadige San Nicolò (punto di ritrovo al parcheggio ex Italcementi), sabato a partire dalle 9.30, e del Parco Fratelli Michelin (ritrovo davanti al Muse in Corso del Lavoro e della Scienza 3), domenica a partire dalle 9.30.

I volontari saranno coinvolti nella raccolta di rifiuti in plastica e contribuiranno alla bonifica e alla tutela dell’ambiente nell’ambito del progetto “Al mio quartiere ci penso anche io”, che favorisce la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura del territorio urbano.

Per partecipare al progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero della Difesa, delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e del Comune di Trento, è necessario iscriversi compilando il modulo online, disponibile sul sito del Comune.

La BioDesign Foundation, impegnata a livello nazionale per liberare il Paese dai rifiuti, ha ideato Custodians Earth Solution Platform, un sistema di coordinamento senza precedenti che mette in contatto coloro che sono sensibili alle sfide del mondo e coloro che hanno le conoscenze e le risorse per risolverle.

The Custodians è una comunità attiva, che promuove azioni concrete per la tutela della biodiversità. Nasce da un ufficio nomade, che si sposta ricercando di volta in volta le figure adatte a risolvere i problemi locali legati all’inquinamento. La missione è ripristinare l’equilibrio tra uomo, tecnologia e natura, affrontando i problemi ambientali alla radice.

(Fonte e per maggiori informazioni: BioDesifn Foundation – Comune di Trento)