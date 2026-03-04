mercoledì, Marzo 4, 2026
Politica

Lega Trentino, al via le iniziative per il “Sì” al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo

La Lega Trentino per Salvini Premier ha dato il via alle iniziative sul territorio a sostegno del “Sì” al referendum sulla giustizia, in calendario sabato 22 e domenica 23 marzo. L’apertura si è tenuta ieri sera nella sede di Trento del partito, con un incontro di approfondimento dedicato ai contenuti della riforma e ai passaggi costituzionali richiamati dal quesito referendario.

A illustrare i punti principali, secondo quanto comunicato, è stata l’on. Ingrid Bisa, avvocato e deputata, che ha ricostruito gli articoli della Costituzione interessati e gli aspetti ritenuti centrali dalla Lega: l’obiettivo dichiarato è una giustizia “sempre più al servizio del cittadino”, con un giudice “sempre più terzo e imparziale”.

All’incontro erano presenti anche il segretario della Lega Trentina Diego Binelli, la deputata trentina on. Vanessa Cattoi e il responsabile organizzativo Gianni Festini Brosa, che hanno curato i saluti istituzionali e l’avvio della serata.

Il calendario annunciato proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti pubblici: venerdì 6 marzo alle 20.00 a Castello Tesino (Palazzo Gallo) e lunedì 9 marzo alle 20.30 ad Ala (Sala Zendri), momenti pensati – si legge – per consentire ai cittadini di avvicinarsi ai temi del referendum e porre domande a politici e avvocati.

In parallelo, la Lega conferma la tradizionale campagna in piazza con i gazebo informativi: il comunicato indica un “culmine” nel fine settimana 14-15 marzo, quando la consueta “gazebata” porterà i militanti in oltre 30 piazze del Trentino per sensibilizzare e informare in vista del voto.

