Trento. In aumento famiglie, single e coppie senza figli

L’Ufficio Statistica ha pubblicato ieri sul sito del Comune uno studio che ha analizzato la composizione delle famiglie residenti nel Comune di Trento indagando il rapporto di parentela tra i vari componenti.

Di seguito riportiamo la sintesi dei dati più importanti così come reso noto dal Comune di Trento

Le famiglie presenti nel Comune di Trento nel 2025 sono 56.192, il 43,5% è composto da un solo membro, il 23,5% da coppie con uno o più figli, il 19,7% da coppie senza figli, e il 8,6% da un solo genitore con i figli.

Comparando i dati con quelli del 2016 si evidenzia che i nuclei familiari aumentano del 5.5%; le famiglie unipersonali aumentano in modo sensibile (+14,4%); diminuisce il numero di coppie, coniugate e non coniugate, con figli (-7,5%); aumenta del 7,8% il numero di coppie, coniugate o non coniugate, senza figli; lieve diminuzione del numero di famiglie composte da un genitore con uno o più figli (-1.1%); aumenta il numero totale di famiglie con almeno un componente straniero (+17,9%), in particolare quelle unifamiliari (+27,1%).

Con riferimento alla distribuzione territoriale, le famiglie unipersonali sono concentrate nelle circoscrizioni del centro urbano: Centro Storico Piedicastello (52,7%) e S. Giuseppe – S.Chiara (51,7%), Oltrefersina (44,5%); la concentrazione maggiore di coppie con figli si trova a Meano (32,4%), Povo (30,6%) e Mattarello (29,3%); le famiglie (coniugate o meno) senza figli sono concentrate nelle circoscrizioni di Villazzano (25,2%), Ravina Romagnano (22,8%) e Sardagna (22,7%); le famiglie composte da un genitore solo con uno o più figli mostrano, a livello territoriale, valori piuttosto concentrati attorno alla media comunale (8,6%) ad eccezione delle circoscrizioni di Meano e Oltrefersina (9,3%) e di Mattarello (9,8%) con il valore più elevato e Bondone (7,4%) con il valore più basso.

Considerando le famiglie con almeno un componente straniero(ovvero famiglie straniere o miste) la situazione che emerge è la seguente: su un totale di 7.828 famiglie, la percentuale di unipersonali è pari al 45.0%, le coppie con figli sono il 22,1%, quelle senza figli sono l’11,5% e le monogenitoriali il 5,3%. È più elevata la percentuale di famiglie classificate come “altro”, ovvero con composizione non riconducibile a quelle precedenti (16,1%).

Nel corso degli ultimi 10 anni (rispetto al 2016) si rileva un aumento delle famiglie straniere composte da un solo membro (+27.1%); un incremento delle coppie senza figli (+30.3%) e, più contenuto, un aumento di quelle con figli (+2.7%); lieve diminuzione del numero delle famiglie monogenitoriali (-0,2%)

A livello territoriale le famiglie unipersonali sono concentrate maggiormente nelle circoscrizioni di Centro Storico–Piedicastello (51.9%), S. Giuseppe – S. Chiara (51.4%), Bondone (51.0%) l’incidenza più bassa si registra nelle circoscrizioni di Ravina_Romagnano (27,8%) e Mattarello (30,9%); le coppie straniere o miste con figli sono principalmente nelle circoscrizioni di Ravina-Romagnano (33,3%), Mattarello (29,3%) e Gardolo (28.3%); l’incidenza minore si registra nelle circoscrizioni del centro urbano Centro storico – Piedicastello (18.2%), S. Giuseppe – S. Chiara ( 19.6) e Bondone (18,3 %); le coppie senza figli si concentrano nelle circoscrizioni di Meano (19,0%) e Sardagna (18.9%); a Ravina e Romagnano (8,3%) e Meano (7.6%) si concentrano le famiglie composte da un genitore con i figli.

(Fonte e per visionare lo studio completo: Comune di Trento)