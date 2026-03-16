Oscar 2026. Vince “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson

Nella notte, al Dolby Theatre di Los Angeles, è andata in scena la 98° cerimonia dei Premi Oscar, il più antico e prestigioso premio cinematografico del mondo. L’evento è stato presentato per la seconda volta consecutiva dal conduttore statunitense Conan O’Brien.

Alla vigilia, le pellicole più accreditate alla vittoria finale erano “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson e “Sinners” di Ryan Coogler che avevano ricevuto rispettivamente 13 e 16 nominations.

Alla fine, il vero mattatore della serata è stato il film “Una battaglia dopo l’altra” prodotto e diretto da Paul Thomas Anderson, capace di aggiudicarsi ben 6 statuette, fra cui quelle come “Miglior film”, “Miglior Regia” e “Miglior attore non protagonista” (premio andato a Sean Penn che però non era presente alla cerimonia).

“Sinners” invece, si è dovuto “accontentare” di trionfare nelle categorie: “Miglior attore protagonista” (statuetta andata a Micheal B. Jordan), “Miglior sceneggiatura originale”, “Miglior fotografia” e “Miglior colonna sonora originale“.

Nella sezione premi speciali, hanno ricevuto l’Oscar onorario: Debbie Allen, Tom Cruise e Wynn Thomas.

Menzione particolare la merita la pellicola “Hamnet. Nel nome del figlio” di Chloè Zhao che ha vinto nella categoria “Miglior attrice protagonista” con Jessie Buckley.

Infine, nella corsa alla statuetta come “Miglior film internazionale” ha trionfato il film norvegese “Sentimental Value” di Joachim Trier, che ha avuto la meglio sul brasiliano “L’agente segreto”, sul francese “Un semplice incidente”, sullo spagnolo “Sirat” e sul tunisino “La voce di Hind Rajab”.

Di seguito riportiamo tutti i vincitori nelle varie categorie