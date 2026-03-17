Piazza Oveno a Sopramonte, nuovi percorsi tattili e segnalatore acustico

Sono stati completati a Sopramonte, in piazza Oveno, due interventi di “sbarrieramento” pensati per migliorare l’accessibilità dei marciapiedi alle persone con disabilità visiva. I lavori hanno riguardato un’area davanti all’ingresso del giardino “Fra’ Dolcino e Margherita”, dove è stato installato anche un segnalatore acustico sul semaforo già esistente, e una seconda zona in prossimità della fermata dell’autobus.

Come mostrano anche le immagini diffuse con il comunicato, sono state posate le tradizionali mattonelle tattili gialle, utili a garantire maggiore autonomia, sicurezza e orientamento alle persone non vedenti e ipovedenti. Contestualmente è stata rifatta anche la parte limitrofa dei marciapiedi, così da rendere più funzionale l’intero percorso pedonale.

L’intervento era stato richiesto dalla comunità locale e rientra nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (Peba) del Comune. Si tratta quindi di un’azione inserita in un percorso più ampio che punta a rendere gli spazi pubblici più accessibili e fruibili da tutti.

Una curiosità utile anche a comprendere meglio il senso di questi lavori è che i percorsi tattili non servono solo a segnalare ostacoli o attraversamenti, ma aiutano anche a costruire veri e propri punti di orientamento nello spazio urbano, rendendo più semplice e sicuro l’utilizzo quotidiano di piazze, fermate e marciapiedi da parte delle persone con disabilità visiva.