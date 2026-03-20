Prevenzione. “Olio Evo uno dei simboli della prevenzione e della cultura della salute a tavola”

Per il terzo anno consecutivo l’olio extravergine di oliva si conferma uno dei simboli della prevenzione e della cultura della salute a tavola.

Si rinnova infatti, dopo la presenza nelle scorse edizioni, il progetto di valorizzazione delle proprietà salutistiche dell’olio Evo all’interno della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini una maggiore consapevolezza sull’importanza della corretta alimentazione come primo strumento di difesa contro l’insorgenza delle malattie.



Anche quest’anno l’olio extravergine di oliva italiano sarà al centro della campagna, grazie alla collaborazione con Coldiretti e Unaprol, che metteranno a disposizione oltre ottomila bottiglie di olio Evo di qualità, donate dall’Organizzazione di produttori OP Latium, aderente ad Unaprol.



L’iniziativa punta a rafforzare la conoscenza dei benefici legati al consumo quotidiano di olio extravergine di qualità, pilastro della Dieta Mediterranea e alimento prezioso per la salute. Numerosi studi scientifici confermano infatti che un consumo regolare di olio Evo ricco di polifenoli contribuisce a ridurre il rischio di insorgenza di diverse tipologie di tumore.



A sottolineare il valore di questa sinergia è il Presidente Nazionale della LILT, Francesco Schittulli: “La prevenzione nasce a tavola e l’olio Evo ne è l’interprete principale. Vogliamo portare nelle case degli italiani non solo l’importanza di saper scegliere un prodotto d’eccellenza, ma un messaggio di consapevolezza sulle proprietà salutistiche di questo importante prodotto della dieta mediterranea”.



Il progetto non si limita alla distribuzione del prodotto, ma punta anche sulla formazione e sull’educazione alimentare, attraverso il Festival Nazionale della Prevenzione Oncologica, che si svolgerà nelle principali città italiane, la Fondazione EvooSchool di Coldiretti, Campagna Amica e Unaprol, insieme alle sedi territoriali della LILT, organizzeranno sessioni di degustazione guidata per accompagnare i consumatori alla scoperta delle caratteristiche sensoriali di un olio extravergine di qualità e delle sue virtù nutraceutiche.



L’impegno del mondo agricolo in questo percorso di prevenzione e benessere è ribadito da David Granieri, Presidente Unaprol e vicepresidente Nazionale Coldiretti: “Siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto di valorizzazione dell’olio extravergine di qualità italiano come alimento legato alla prevenzione. L’olio Evo è giustamente considerato un elisir di lunga vita. Con questa donazione vogliamo ribadire l’impegno degli olivicoltori italiani per il benessere della collettività. Il nostro olio 100% italiano, ricco in polifenoli, è il frutto del lavoro di migliaia di imprese ed è il miglior alleato della salute dei cittadini”.



(Fonte: Coldiretti)