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Displaced Palestinians move with their belongings southwards on a road in the Nuseirat refugee camp area in the central Gaza Strip following renewed Israeli evacuation orders for Gaza City on September 14, 2025. Gaza's civil defence agency said at least 38 people had been killed since dawn on september 14 in Israeli strikes around the territory, while the Israeli military issued a new evacuation order for residents of Gaza City ahead of new strikes. (Photo by Eyad BABA / AFP)
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Gaza. De Filippi (Unicef): “Parlare di tregua è fuorviante. Dopo inizio guerra in Iran blocco degli aiuti”

Di redazione

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“Dire che oggi Gaza sta vivendo la tregua e la prima fase del cessate il fuoco è fuorviante ed è un’esagerazione. C’è una narrazione assolutamente lontana dalla verità. Un milione e trecentomila persone, tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, vivono in 970 siti di fortuna. Oggi il 77% della popolazione è in crisi alimentare e la dieta si è ridotta all’essenziale. Prima del conflitto tra Iran e Israele c’era la possibilità di entrare con i camion di aiuti e la situazione è migliorata da settembre, ma dalla guerra in poi è cominciato un vero e proprio blocco. Dei 272 camion di cui necessitavamo settimane fa, ne sono arrivati solo 36”.

A specificarlo è stato Loris De Filippi, Health Specialist per Unicef a Gaza, intervenuto nella trasmissione Urto su Radio Cusano.

Proseguendo nel suo intervento, De Filippi ha poi aggiunto: “In qualsiasi altro contesto avremo parlato di guerra e non di tregua, perché dal cessate il fuoco ci sono stati 700 morti. Non è vero che ci sono stati bombardamenti a ridosso della linea gialla. Negli ultimi dieci giorni sono state bombardate Rafah e Gaza City, e lo testimoniano gli ospedali di Medici Senza Frontiere che si sono visti arrivare i feriti. Inoltre la linea gialla stabilita dalla tregua è molto spesso immaginaria. Ogni giorno si sposta sempre di più”.

Infine, concludendo il suo intervento, Loris De Filippi ha parlato anche del Board of Peace: “È un precedente internazionale gravissimo che potrebbe appiattire una volta per tutte la funzione dell’ONU, diventando la norma. Lascia fuori le Nazioni Unite dalla scena internazionale e mette a disposizione un paese che è appena stato quasi annientato agli stessi perpetratori, e loro ora possono dettare le regole. Gaza è una sorta di laboratorio di distruzione, ma non solo delle persone e delle cose, anche del diritto internazionale. È diventata un modello da esportare in altri paesi del mondo, e purtroppo è lo scenario che vediamo con quello che sta accadendo in Medio Oriente“. 

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