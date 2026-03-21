Reddito famiglie: cresce più al Sud rispetto al Centro-Nord

Il reddito disponibile delle famiglie cresce di più al Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: 3,38% contro 2,84% nel 2024 rispetto al 2023. A conferma del migliore andamento del Sud, ben sei province meridionali conquistano le prime dieci posizioni della classifica nazionale guidata da Rimini (+5,78%), Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%). Mentre Prato -0,13%, Imperia -0,03% e Ancona +0,36% mostrano più difficoltà.

È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2024 delreddito disponibile delle famiglie consumatrici[1] a valori correnti, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia.

Ma le distanze tra Nord e Sud restano marcate, il reddito pro-capite del Settentrione supera di circa il 50% quello del Meridione. Milano si conferma salda al primo posto con 36.188 euro a testa, seguita da Bolzano (32.680 euro) e Monza e della Brianza (30.182 euro). Sul fronte opposto, Foggia chiude la graduatoria con 14.953 euro preceduta da Agrigento (15.059 euro) e Caserta (15.288 euro).

In merito si è espresso direttamente Gaetano Fausto Esposito direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, specificando: “La mappa del reddito disponibile ci fornisce un quadro articolato che da un lato smentisce lo stereotipo di un Sud statico contro un Nord dinamico e dall’altro fa emergere delle geografie inedite. Tra il 2024 e il 2023 la classifica della crescita del reddito disponibile vede sei province meridionali tra le prime dieci e nove centro settentrionali tra le ultime dieci. Ma al Sud il reddito disponibile pro-capite resta inferiore di 23 punti percentuali rispetto alla media italiana. E, ancora, se la variazione del reddito disponibile risulta al Mezzogiorno superiore a quella del Centro-Nord, il valore della componente retributiva evidenzia un divario di circa venti punti percentuali rispetto al resto del paese. Si conferma, inoltre, il primato delle città metropolitane veri hub di potenzialità: con un reddito pro-capite superiore del 14% rispetto alle altre province, anche per effetto delle retribuzioni più alte di quasi un terzo sostenute dalla concentrazione di attività direzionali meglio pagate e dal più elevato costo della vita. Infine, nel 2024 sembra cominciato un processo di recupero del reddito disponibile che in tutte le ripartizioni territoriali è risultato superiore all’inflazione”.

18 province del Sud nelle ultime 20 posizioni per reddito disponibile pro-capite[2]

Nord e Sud appaiono comunque sempre lontani per reddito pro-capite nel 2024 con Milano prima in classifica che supera di 21.235 euro il valore di Foggia ultima. Bisogna scorrere la classifica fino alla 35esima posizione per trovare la prima provincia del Mezzogiorno – Cagliari con 24.226 euro, peraltro anche unica realtà del Sud nella prima metà della graduatoria- mentre sono ben 18 le realtà meridionali che affollano le ultime 20 posizioni.

Inoltre, il confronto tra il 2023 e il 2024 conferma una sorta di “cristallizzazione” delle prime sei posizioni, che sono le stesse anche nel 2021, occupate da Milano, Bolzano, Monza e della Brianza, Bologna, Parma e Genova. Mentre a mostrare maggiore dinamicità sono Rimini che scala ben otto posizioni e Prato che ne perde dieci.

Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per regione/macroarea – prezzi correnti. Anni 2023 e 2024 e variazione percentuale. Valori assoluti in milioni di euro

Regione 2023 2024 Variazione percentuale 2023-2024 Regione 2023 2024 Variazione percentuale 2023-2024 Piemonte 104.081,1 108.096,9 3,86 Molise 5.262,1 5.383,9 2,31 Valle d’Aosta 3.065,5 3.159,6 3,07 Campania 92.835,2 95.987,4 3,40 Lombardia 274.768,4 282.193,4 2,70 Puglia 67.436,9 69.514,5 3,08 Trentino-Alto Adige 30.797,0 31.823,7 3,33 Basilicata 9.330,7 9.471,1 1,50 Veneto 116.424,8 119.632,5 2,76 Calabria 29.817,1 30.847,5 3,46 Friuli-Venezia Giulia 28.757,7 29.588,4 2,89 Sicilia 80.226,8 83.397,7 3,95 Liguria 37.880,0 38.500,1 1,64 Sardegna 30.143,7 31.123,7 3,25 Emilia-Romagna 116.210,8 118.930,0 2,34 Toscana 86.778,2 89.632,5 3,29 Nord 711.985,3 731.924,6 2,80 Umbria 18.624,8 19.197,2 3,07 Centro 273.656,6 281.732,5 2,95 Marche 32.753,6 33.320,1 1,73 Mezzogiorno 340.011,6 351.505,4 3,38 Lazio 135.500,0 139.582,7 3,01 Abruzzo 24.959,1 25.779,6 3,29 Italia 1.325.653,5 1.365.162,5 2,98

Fonte: elaborazione Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne su dati Istat

Reddito disponibile pro-capite delle famiglie consumatrici per regione/macroarea – prezzi correnti, Anni 2023 e 2024. Valori in euro

Regione 2023 2024 Variazione percentuale 2023-2024 Regione 2023 2024 Variazione percentuale 2023-2024 Piemonte 24.481,11 25.424,11 3,85 Molise 18.149,55 18.660,47 2,82 Valle d’Aosta 24.922,06 25.749,67 3,32 Campania 16.572,62 17.177,04 3,65 Lombardia 27.492,56 28.154,62 2,41 Puglia 17.295,18 17.897,53 3,48 Trentino-Alto Adige 28.517,79 29.344,74 2,90 Basilicata 17.427,37 17.815,60 2,23 Veneto 24.000,74 24.652,04 2,71 Calabria 16.182,18 16.795,92 3,79 Friuli-Venezia Giulia 24.076,46 24.781,94 2,93 Sicilia 16.694,14 17.402,17 4,24 Liguria 25.112,90 25.502,81 1,55 Sardegna 19.147,37 19.869,36 3,77 Emilia-Romagna 26.145,59 26.684,06 2,06 Toscana 23.701,76 24.495,62 3,35 Nord 25.940,22 26.619,97 2,62 Umbria 21.790,08 22.524,77 3,37 Centro 23.355,21 24.069,41 3,06 Marche 22.078,27 22.488,58 1,86 Mezzogiorno 17.155,06 17.791,41 3,71 Lazio 23.698,59 24.436,91 3,12 Abruzzo 19.635,84 20.309,38 3,43 Italia 22.474,72 23.155,09 3,03

Fonte: elaborazione Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne su dati Istat



Graduatoria decrescente delle province in base alla variazione percentuale del reddito disponibile delle famiglie consumatrici in milioni di euro a prezzi correnti, Anni 2023 e 2024

Posto di grad. Province Reddito disponibile Var.% 23/24 Posto di grad. Province Reddito disponibile Var.% 23/24 2023 2024 2023 2024 1 Rimini 8.063,80 8.530,23 5,78 55 Udine 12.413,62 12.794,42 3,07 2 Ragusa 5.547,67 5.855,67 5,55 56 Verona 22.707,80 23.393,06 3,02 3 Venezia 19.885,43 20.869,06 4,95 57 Como 13.905,63 14.312,87 2,93 4 Benevento 3.990,58 4.184,12 4,85 58 Napoli 50.202,08 51.655,83 2,90 5 Teramo 6.039,36 6.329,30 4,80 59 Reggio Calabria 8.112,10 8.335,83 2,76 6 Arezzo 7.324,64 7.672,71 4,75 60 L’Aquila 5.019,30 5.157,39 2,75 7 Caltanissetta 3.888,94 4.073,50 4,75 61 Isernia 1.558,96 1.601,11 2,70 8 Siracusa 6.550,96 6.860,58 4,73 62 Chieti 7.356,42 7.546,72 2,59 9 Cuneo 14.639,75 15.329,59 4,71 63 Modena 18.440,29 18.914,47 2,57 10 Bari 24.728,22 25.885,70 4,68 64 Terni 4.344,38 4.453,70 2,52 11 Sondrio 4.040,10 4.225,73 4,59 65 Verbano-Cusio-Ossola 3.248,38 3.329,87 2,51 12 Sassari 8.842,16 9.240,48 4,50 66 Lecce 12.805,05 13.119,06 2,45 13 Messina 10.538,69 11.005,78 4,43 67 Forlì-Cesena 9.851,13 10.087,86 2,40 14 Trapani 6.750,85 7.047,02 4,39 68 Macerata 6.746,24 6.908,14 2,40 15 Avellino 6.395,69 6.665,52 4,22 69 Agrigento 6.021,46 6.165,79 2,40 16 Biella 4.005,84 4.173,33 4,18 70 Sud Sardegna 5.663,57 5.798,01 2,37 17 Cosenza 10.933,29 11.381,68 4,10 71 Vicenza 21.188,00 21.689,65 2,37 18 Salerno 18.849,50 19.608,36 4,03 72 Massa-Carrara 3.821,05 3.909,60 2,32 19 Siena 6.103,50 6.348,94 4,02 73 La Spezia 4.561,51 4.665,34 2,28 20 Pisa 9.267,84 9.629,85 3,91 74 Cremona 7.572,59 7.744,88 2,28 21 Torino 57.163,36 59.359,81 3,84 75 Bologna 29.091,92 29.741,55 2,23 22 Vercelli 3.753,13 3.897,21 3,84 76 Viterbo 5.873,47 6.003,50 2,21 23 Asti 4.323,29 4.488,64 3,82 77 Frosinone 7.246,85 7.406,75 2,21 24 Ascoli Piceno 4.350,97 4.515,34 3,78 78 Pordenone 7.698,10 7.866,95 2,19 25 Lucca 9.105,38 9.449,25 3,78 79 Parma 12.296,22 12.563,78 2,18 26 Palermo 20.289,25 21.036,84 3,68 80 Campobasso 3.703,14 3.782,79 2,15 27 Brescia 28.866,97 29.908,74 3,61 81 Piacenza 6.831,50 6.970,97 2,04 28 Alessandria 9.001,26 9.323,42 3,58 82 Ravenna 9.525,70 9.714,00 1,98 29 Caserta 13.397,35 13.873,57 3,55 83 Padova 22.756,21 23.205,24 1,97 30 Enna 2.279,42 2.359,97 3,53 84 Pesaro e Urbino 8.263,50 8.426,51 1,97 31 Pistoia 6.160,59 6.377,07 3,51 85 Treviso 20.591,36 20.995,90 1,96 32 Catanzaro 5.927,40 6.133,68 3,48 86 Monza e della Brianza 25.998,60 26.501,27 1,93 33 Livorno 7.775,72 8.045,79 3,47 87 Genova 22.164,03 22.582,87 1,89 34 Firenze 26.143,96 27.046,73 3,45 88 Taranto 8.756,99 8.917,16 1,83 35 Catania 18.359,56 18.992,54 3,45 89 Grosseto 4.720,73 4.805,87 1,80 36 Trento 13.751,50 14.222,10 3,42 90 Brindisi 6.155,43 6.263,18 1,75 37 Belluno 4.820,68 4.983,90 3,39 91 Potenza 5.805,11 5.905,80 1,73 38 Barletta-Andria-Trani 6.272,19 6.482,18 3,35 92 Pavia 11.565,05 11.759,36 1,68 39 Trieste 5.826,67 6.017,81 3,28 93 Oristano 2.572,77 2.612,68 1,55 40 Bergamo 26.693,26 27.568,68 3,28 94 Foggia 8.719,02 8.847,21 1,47 41 Nuoro 3.234,56 3.340,10 3,26 95 Savona 6.749,06 6.847,88 1,46 42 Rieti 2.518,87 2.601,05 3,26 96 Reggio nell’Emilia 14.106,95 14.311,95 1,45 43 Bolzano/Bozen 17.045,50 17.601,60 3,26 97 Mantova 8.835,03 8.953,52 1,34 44 Perugia 14.280,42 14.743,50 3,24 98 Varese 20.412,24 20.678,75 1,31 45 Gorizia 2.819,31 2.909,23 3,19 99 Fermo 3.594,46 3.636,28 1,16 46 Crotone 2.502,43 2.581,09 3,14 100 Ferrara 8.003,31 8.095,19 1,15 47 Novara 7.946,09 8.194,99 3,13 101 Matera 3.525,59 3.565,30 1,13 48 Vibo Valentia 2.341,87 2.415,23 3,13 102 Lodi 4.637,68 4.684,15 1,00 49 Latina 10.361,13 10.682,73 3,10 103 Lecco 8.310,19 8.390,93 0,97 50 Milano 113.931,06 117.464,51 3,10 104 Rovigo 4.475,32 4.495,69 0,46 51 Roma 109.499,68 112.888,68 3,09 105 Ancona 9.798,43 9.833,81 0,36 52 Pescara 6.544,02 6.746,19 3,09 106 Imperia 4.405,40 4.404,01 -0,03 53 Cagliari 9.830,63 10.132,44 3,07 107 Prato 6.354,79 6.346,70 -0,13 54 Valle d’Aosta 3.065,50 3.159,60 3,07 ITALIA 1.325.653,50 1.365.162,46 2,98

Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne

Graduatoria decrescente delle province in base al reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici – valori in euro a prezzi correnti. Anno 2024

Pos Provincia Valori procapite Differenza di posizione rispetto al 2023 Pos Provincia Valori procapite Differenza di posizione rispetto al 2023 1 Milano 36.187,95 0 55 Pavia 21.764,88 -2 2 Bolzano/Bozen 32.679,92 0 56 Fermo 21.754,49 -1 3 Monza e della Brianza 30.182,05 0 57 La Spezia 21.698,74 1 4 Bologna 29.190,88 0 58 Verbano-Cusio-Ossola 21.689,77 1 5 Parma 27.616,90 0 59 Asti 21.661,12 3 6 Genova 27.599,99 0 60 Pescara 21.618,17 1 7 Firenze 27.363,42 1 61 Ancona 21.305,32 -4 8 Reggio nell’Emilia 27.013,44 -1 62 Bari 21.207,13 4 9 Torino 26.925,97 1 63 Teramo 21.121,50 4 10 Modena 26.738,30 -1 64 Imperia 21.064,37 -4 11 Roma 26.725,36 0 65 Gorizia 21.024,92 -2 12 Trieste 26.383,01 0 66 Massa-Carrara 20.920,07 -2 13 Cuneo 26.358,59 2 67 Terni 20.660,55 1 14 Trento 26.053,96 -1 68 Lodi 20.378,14 -3 15 Valle d’Aosta 25.749,67 3 69 Chieti 20.349,63 0 16 Forlì-Cesena 25.663,02 0 70 Isernia 20.268,36 1 17 Savona 25.614,65 -3 71 Rovigo 19.779,46 -1 18 Vicenza 25.401,09 1 72 Sassari 19.547,26 1 19 Pordenone 25.315,80 1 73 Viterbo 19.520,68 -1 20 Verona 25.213,58 2 74 Latina 18.847,92 1 21 Belluno 25.203,27 4 75 Matera 18.810,47 -1 22 Lecco 25.159,57 -5 76 Salerno 18.556,31 0 23 Ravenna 25.086,70 -2 77 Messina 18.431,78 1 24 Rimini 25.081,05 8 78 Ragusa 18.283,67 2 25 Venezia 24.997,21 6 79 Campobasso 18.054,25 -2 26 Padova 24.899,79 -2 80 Catanzaro 18.029,64 1 27 Bergamo 24.778,53 -1 81 L’Aquila 17.984,47 -2 28 Biella 24.774,08 5 82 Siracusa 17.886,25 2 29 Lucca 24.761,67 0 83 Catania 17.733,62 0 30 Udine 24.760,21 -3 84 Oristano 17.588,11 -2 31 Livorno 24.677,91 -1 85 Palermo 17.538,07 1 32 Siena 24.444,77 4 86 Sud Sardegna 17.533,25 -1 33 Prato 24.430,21 -10 87 Napoli 17.408,34 0 34 Piacenza 24.380,80 -6 88 Rieti 17.354,55 1 35 Cagliari 24.225,97 2 89 Potenza 17.264,36 -1 36 Pesaro e Urbino 24.095,03 -2 90 Barletta-Andria-Trani 17.170,85 1 37 Como 23.931,77 2 91 Lecce 17.129,82 -1 38 Treviso 23.877,39 0 92 Trapani 17.097,38 1 39 Ferrara 23.834,76 -4 93 Nuoro 17.023,03 -1 40 Brescia 23.672,85 1 94 Cosenza 16.988,81 0 41 Sondrio 23.609,20 2 95 Avellino 16.831,17 1 42 Vercelli 23.504,53 0 96 Brindisi 16.639,54 -1 43 Varese 23.460,61 -3 97 Caltanissetta 16.540,82 2 44 Perugia 23.155,93 0 98 Reggio Calabria 16.215,85 0 45 Pisa 23.034,79 1 99 Taranto 16.155,19 -2 46 Arezzo 23.020,97 2 100 Benevento 16.054,84 3 47 Alessandria 22.919,30 0 101 Vibo Valentia 16.047,91 -1 48 Macerata 22.835,97 -3 102 Frosinone 15.972,29 -1 49 Novara 22.525,39 0 103 Crotone 15.942,47 -1 50 Ascoli Piceno 22.498,31 2 104 Enna 15.419,61 1 51 Grosseto 22.311,03 -1 105 Caserta 15.287,90 -1 52 Pistoia 21.996,93 4 106 Agrigento 15.058,54 1 53 Mantova 21.978,67 -2 107 Foggia 14.952,94 -1 54 Cremona 21.912,61 0 ITALIA 23.155,09

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne e Istat

[1] Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è il reddito delle famiglie residenti nel territorio proveniente dalla differenza tra entrate (risultato lordo di gestione, prevalentemente costituito dal reddito figurativo proveniente dal possesso di una abitazione occupata dal proprietario, redditi da lavoro dipendenti, redditi da capitale, prestazioni sociali, come le pensioni) e uscite (imposte e contributi sociali) più una posta residua di trasferimenti (versamenti a istituzioni sociali, rimesse dall’estero, ecc.) nel corso dell’anno di riferimento.

[2] Il reddito disponibile pro-capite di un determinato anno è il rapporto tra il reddito disponibile totale e la media della popolazione dell’anno di riferimento.