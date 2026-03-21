Reddito famiglie: cresce più al Sud rispetto al Centro-Nord

Il reddito disponibile delle famiglie cresce di più al Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: 3,38% contro 2,84% nel 2024 rispetto al 2023. A conferma del migliore andamento del Sud, ben sei province meridionali conquistano le prime dieci posizioni della classifica nazionale guidata da Rimini (+5,78%), Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%). Mentre Prato -0,13%, Imperia -0,03% e Ancona +0,36% mostrano più difficoltà.
È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2024 delreddito disponibile delle famiglie consumatrici[1] a valori correnti, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia.
Ma le distanze tra Nord e Sud restano marcate, il reddito pro-capite del Settentrione supera di circa il 50% quello del Meridione. Milano si conferma salda al primo posto con 36.188 euro a testa, seguita da Bolzano (32.680 euro) e Monza e della Brianza (30.182 euro). Sul fronte opposto, Foggia chiude la graduatoria con 14.953 euro preceduta da Agrigento (15.059 euro) e Caserta (15.288 euro).
In merito si è espresso direttamente Gaetano Fausto Esposito direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, specificando: “La mappa del reddito disponibile ci fornisce un quadro articolato che da un lato smentisce lo stereotipo di un Sud statico contro un Nord dinamico e dall’altro fa emergere delle geografie inedite. Tra il 2024 e il 2023 la classifica della crescita del reddito disponibile vede sei province meridionali tra le prime dieci e nove centro settentrionali tra le ultime dieci. Ma al Sud il reddito disponibile pro-capite resta inferiore di 23 punti percentuali rispetto alla media italiana. E, ancora, se la variazione del reddito disponibile risulta al Mezzogiorno superiore a quella del Centro-Nord, il valore della componente retributiva evidenzia un divario di circa venti punti percentuali rispetto al resto del paese. Si conferma, inoltre, il primato delle città metropolitane veri hub di potenzialità: con un reddito pro-capite superiore del 14% rispetto alle altre province, anche per effetto delle retribuzioni più alte di quasi un terzo sostenute dalla concentrazione di attività direzionali meglio pagate e dal più elevato costo della vita. Infine, nel 2024 sembra cominciato un processo di recupero del reddito disponibile che in tutte le ripartizioni territoriali è risultato superiore all’inflazione”.
18 province del Sud nelle ultime 20 posizioni per reddito disponibile pro-capite[2]
Nord e Sud appaiono comunque sempre lontani per reddito pro-capite nel 2024 con Milano prima in classifica che supera di 21.235 euro il valore di Foggia ultima. Bisogna scorrere la classifica fino alla 35esima posizione per trovare la prima provincia del Mezzogiorno – Cagliari con 24.226 euro, peraltro anche unica realtà del Sud nella prima metà della graduatoria- mentre sono ben 18 le realtà meridionali che affollano le ultime 20 posizioni.
Inoltre, il confronto tra il 2023 e il 2024 conferma una sorta di “cristallizzazione” delle prime sei posizioni, che sono le stesse anche nel 2021, occupate da Milano, Bolzano, Monza e della Brianza, Bologna, Parma e Genova. Mentre a mostrare maggiore dinamicità sono Rimini che scala ben otto posizioni e Prato che ne perde dieci.
Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per regione/macroarea – prezzi correnti. Anni 2023 e 2024 e variazione percentuale. Valori assoluti in milioni di euro
|Regione
|2023
|2024
|Variazione percentuale 2023-2024
|Regione
|2023
|2024
|Variazione percentuale 2023-2024
|Piemonte
|104.081,1
|108.096,9
|3,86
|Molise
|5.262,1
|5.383,9
|2,31
|Valle d’Aosta
|3.065,5
|3.159,6
|3,07
|Campania
|92.835,2
|95.987,4
|3,40
|Lombardia
|274.768,4
|282.193,4
|2,70
|Puglia
|67.436,9
|69.514,5
|3,08
|Trentino-Alto Adige
|30.797,0
|31.823,7
|3,33
|Basilicata
|9.330,7
|9.471,1
|1,50
|Veneto
|116.424,8
|119.632,5
|2,76
|Calabria
|29.817,1
|30.847,5
|3,46
|Friuli-Venezia Giulia
|28.757,7
|29.588,4
|2,89
|Sicilia
|80.226,8
|83.397,7
|3,95
|Liguria
|37.880,0
|38.500,1
|1,64
|Sardegna
|30.143,7
|31.123,7
|3,25
|Emilia-Romagna
|116.210,8
|118.930,0
|2,34
|Toscana
|86.778,2
|89.632,5
|3,29
|Nord
|711.985,3
|731.924,6
|2,80
|Umbria
|18.624,8
|19.197,2
|3,07
|Centro
|273.656,6
|281.732,5
|2,95
|Marche
|32.753,6
|33.320,1
|1,73
|Mezzogiorno
|340.011,6
|351.505,4
|3,38
|Lazio
|135.500,0
|139.582,7
|3,01
|Abruzzo
|24.959,1
|25.779,6
|3,29
|Italia
|1.325.653,5
|1.365.162,5
|2,98
Fonte: elaborazione Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne su dati Istat
Reddito disponibile pro-capite delle famiglie consumatrici per regione/macroarea – prezzi correnti, Anni 2023 e 2024. Valori in euro
|Regione
|2023
|2024
|Variazione percentuale 2023-2024
|Regione
|2023
|2024
|Variazione percentuale 2023-2024
|Piemonte
|24.481,11
|25.424,11
|3,85
|Molise
|18.149,55
|18.660,47
|2,82
|Valle d’Aosta
|24.922,06
|25.749,67
|3,32
|Campania
|16.572,62
|17.177,04
|3,65
|Lombardia
|27.492,56
|28.154,62
|2,41
|Puglia
|17.295,18
|17.897,53
|3,48
|Trentino-Alto Adige
|28.517,79
|29.344,74
|2,90
|Basilicata
|17.427,37
|17.815,60
|2,23
|Veneto
|24.000,74
|24.652,04
|2,71
|Calabria
|16.182,18
|16.795,92
|3,79
|Friuli-Venezia Giulia
|24.076,46
|24.781,94
|2,93
|Sicilia
|16.694,14
|17.402,17
|4,24
|Liguria
|25.112,90
|25.502,81
|1,55
|Sardegna
|19.147,37
|19.869,36
|3,77
|Emilia-Romagna
|26.145,59
|26.684,06
|2,06
|Toscana
|23.701,76
|24.495,62
|3,35
|Nord
|25.940,22
|26.619,97
|2,62
|Umbria
|21.790,08
|22.524,77
|3,37
|Centro
|23.355,21
|24.069,41
|3,06
|Marche
|22.078,27
|22.488,58
|1,86
|Mezzogiorno
|17.155,06
|17.791,41
|3,71
|Lazio
|23.698,59
|24.436,91
|3,12
|Abruzzo
|19.635,84
|20.309,38
|3,43
|Italia
|22.474,72
|23.155,09
|3,03
Fonte: elaborazione Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne su dati Istat
Graduatoria decrescente delle province in base alla variazione percentuale del reddito disponibile delle famiglie consumatrici in milioni di euro a prezzi correnti, Anni 2023 e 2024
|Posto di grad.
|Province
|Reddito disponibile
|Var.% 23/24
|Posto di grad.
|Province
|Reddito disponibile
|Var.% 23/24
|2023
|2024
|2023
|2024
|1
|Rimini
|8.063,80
|8.530,23
|5,78
|55
|Udine
|12.413,62
|12.794,42
|3,07
|2
|Ragusa
|5.547,67
|5.855,67
|5,55
|56
|Verona
|22.707,80
|23.393,06
|3,02
|3
|Venezia
|19.885,43
|20.869,06
|4,95
|57
|Como
|13.905,63
|14.312,87
|2,93
|4
|Benevento
|3.990,58
|4.184,12
|4,85
|58
|Napoli
|50.202,08
|51.655,83
|2,90
|5
|Teramo
|6.039,36
|6.329,30
|4,80
|59
|Reggio Calabria
|8.112,10
|8.335,83
|2,76
|6
|Arezzo
|7.324,64
|7.672,71
|4,75
|60
|L’Aquila
|5.019,30
|5.157,39
|2,75
|7
|Caltanissetta
|3.888,94
|4.073,50
|4,75
|61
|Isernia
|1.558,96
|1.601,11
|2,70
|8
|Siracusa
|6.550,96
|6.860,58
|4,73
|62
|Chieti
|7.356,42
|7.546,72
|2,59
|9
|Cuneo
|14.639,75
|15.329,59
|4,71
|63
|Modena
|18.440,29
|18.914,47
|2,57
|10
|Bari
|24.728,22
|25.885,70
|4,68
|64
|Terni
|4.344,38
|4.453,70
|2,52
|11
|Sondrio
|4.040,10
|4.225,73
|4,59
|65
|Verbano-Cusio-Ossola
|3.248,38
|3.329,87
|2,51
|12
|Sassari
|8.842,16
|9.240,48
|4,50
|66
|Lecce
|12.805,05
|13.119,06
|2,45
|13
|Messina
|10.538,69
|11.005,78
|4,43
|67
|Forlì-Cesena
|9.851,13
|10.087,86
|2,40
|14
|Trapani
|6.750,85
|7.047,02
|4,39
|68
|Macerata
|6.746,24
|6.908,14
|2,40
|15
|Avellino
|6.395,69
|6.665,52
|4,22
|69
|Agrigento
|6.021,46
|6.165,79
|2,40
|16
|Biella
|4.005,84
|4.173,33
|4,18
|70
|Sud Sardegna
|5.663,57
|5.798,01
|2,37
|17
|Cosenza
|10.933,29
|11.381,68
|4,10
|71
|Vicenza
|21.188,00
|21.689,65
|2,37
|18
|Salerno
|18.849,50
|19.608,36
|4,03
|72
|Massa-Carrara
|3.821,05
|3.909,60
|2,32
|19
|Siena
|6.103,50
|6.348,94
|4,02
|73
|La Spezia
|4.561,51
|4.665,34
|2,28
|20
|Pisa
|9.267,84
|9.629,85
|3,91
|74
|Cremona
|7.572,59
|7.744,88
|2,28
|21
|Torino
|57.163,36
|59.359,81
|3,84
|75
|Bologna
|29.091,92
|29.741,55
|2,23
|22
|Vercelli
|3.753,13
|3.897,21
|3,84
|76
|Viterbo
|5.873,47
|6.003,50
|2,21
|23
|Asti
|4.323,29
|4.488,64
|3,82
|77
|Frosinone
|7.246,85
|7.406,75
|2,21
|24
|Ascoli Piceno
|4.350,97
|4.515,34
|3,78
|78
|Pordenone
|7.698,10
|7.866,95
|2,19
|25
|Lucca
|9.105,38
|9.449,25
|3,78
|79
|Parma
|12.296,22
|12.563,78
|2,18
|26
|Palermo
|20.289,25
|21.036,84
|3,68
|80
|Campobasso
|3.703,14
|3.782,79
|2,15
|27
|Brescia
|28.866,97
|29.908,74
|3,61
|81
|Piacenza
|6.831,50
|6.970,97
|2,04
|28
|Alessandria
|9.001,26
|9.323,42
|3,58
|82
|Ravenna
|9.525,70
|9.714,00
|1,98
|29
|Caserta
|13.397,35
|13.873,57
|3,55
|83
|Padova
|22.756,21
|23.205,24
|1,97
|30
|Enna
|2.279,42
|2.359,97
|3,53
|84
|Pesaro e Urbino
|8.263,50
|8.426,51
|1,97
|31
|Pistoia
|6.160,59
|6.377,07
|3,51
|85
|Treviso
|20.591,36
|20.995,90
|1,96
|32
|Catanzaro
|5.927,40
|6.133,68
|3,48
|86
|Monza e della Brianza
|25.998,60
|26.501,27
|1,93
|33
|Livorno
|7.775,72
|8.045,79
|3,47
|87
|Genova
|22.164,03
|22.582,87
|1,89
|34
|Firenze
|26.143,96
|27.046,73
|3,45
|88
|Taranto
|8.756,99
|8.917,16
|1,83
|35
|Catania
|18.359,56
|18.992,54
|3,45
|89
|Grosseto
|4.720,73
|4.805,87
|1,80
|36
|Trento
|13.751,50
|14.222,10
|3,42
|90
|Brindisi
|6.155,43
|6.263,18
|1,75
|37
|Belluno
|4.820,68
|4.983,90
|3,39
|91
|Potenza
|5.805,11
|5.905,80
|1,73
|38
|Barletta-Andria-Trani
|6.272,19
|6.482,18
|3,35
|92
|Pavia
|11.565,05
|11.759,36
|1,68
|39
|Trieste
|5.826,67
|6.017,81
|3,28
|93
|Oristano
|2.572,77
|2.612,68
|1,55
|40
|Bergamo
|26.693,26
|27.568,68
|3,28
|94
|Foggia
|8.719,02
|8.847,21
|1,47
|41
|Nuoro
|3.234,56
|3.340,10
|3,26
|95
|Savona
|6.749,06
|6.847,88
|1,46
|42
|Rieti
|2.518,87
|2.601,05
|3,26
|96
|Reggio nell’Emilia
|14.106,95
|14.311,95
|1,45
|43
|Bolzano/Bozen
|17.045,50
|17.601,60
|3,26
|97
|Mantova
|8.835,03
|8.953,52
|1,34
|44
|Perugia
|14.280,42
|14.743,50
|3,24
|98
|Varese
|20.412,24
|20.678,75
|1,31
|45
|Gorizia
|2.819,31
|2.909,23
|3,19
|99
|Fermo
|3.594,46
|3.636,28
|1,16
|46
|Crotone
|2.502,43
|2.581,09
|3,14
|100
|Ferrara
|8.003,31
|8.095,19
|1,15
|47
|Novara
|7.946,09
|8.194,99
|3,13
|101
|Matera
|3.525,59
|3.565,30
|1,13
|48
|Vibo Valentia
|2.341,87
|2.415,23
|3,13
|102
|Lodi
|4.637,68
|4.684,15
|1,00
|49
|Latina
|10.361,13
|10.682,73
|3,10
|103
|Lecco
|8.310,19
|8.390,93
|0,97
|50
|Milano
|113.931,06
|117.464,51
|3,10
|104
|Rovigo
|4.475,32
|4.495,69
|0,46
|51
|Roma
|109.499,68
|112.888,68
|3,09
|105
|Ancona
|9.798,43
|9.833,81
|0,36
|52
|Pescara
|6.544,02
|6.746,19
|3,09
|106
|Imperia
|4.405,40
|4.404,01
|-0,03
|53
|Cagliari
|9.830,63
|10.132,44
|3,07
|107
|Prato
|6.354,79
|6.346,70
|-0,13
|54
|Valle d’Aosta
|3.065,50
|3.159,60
|3,07
|ITALIA
|1.325.653,50
|1.365.162,46
|2,98
Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne
Graduatoria decrescente delle province in base al reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici – valori in euro a prezzi correnti. Anno 2024
|Pos
|Provincia
|Valori procapite
|Differenza di posizione rispetto al 2023
|Pos
|Provincia
|Valori procapite
|Differenza di posizione rispetto al 2023
|1
|Milano
|36.187,95
|0
|55
|Pavia
|21.764,88
|-2
|2
|Bolzano/Bozen
|32.679,92
|0
|56
|Fermo
|21.754,49
|-1
|3
|Monza e della Brianza
|30.182,05
|0
|57
|La Spezia
|21.698,74
|1
|4
|Bologna
|29.190,88
|0
|58
|Verbano-Cusio-Ossola
|21.689,77
|1
|5
|Parma
|27.616,90
|0
|59
|Asti
|21.661,12
|3
|6
|Genova
|27.599,99
|0
|60
|Pescara
|21.618,17
|1
|7
|Firenze
|27.363,42
|1
|61
|Ancona
|21.305,32
|-4
|8
|Reggio nell’Emilia
|27.013,44
|-1
|62
|Bari
|21.207,13
|4
|9
|Torino
|26.925,97
|1
|63
|Teramo
|21.121,50
|4
|10
|Modena
|26.738,30
|-1
|64
|Imperia
|21.064,37
|-4
|11
|Roma
|26.725,36
|0
|65
|Gorizia
|21.024,92
|-2
|12
|Trieste
|26.383,01
|0
|66
|Massa-Carrara
|20.920,07
|-2
|13
|Cuneo
|26.358,59
|2
|67
|Terni
|20.660,55
|1
|14
|Trento
|26.053,96
|-1
|68
|Lodi
|20.378,14
|-3
|15
|Valle d’Aosta
|25.749,67
|3
|69
|Chieti
|20.349,63
|0
|16
|Forlì-Cesena
|25.663,02
|0
|70
|Isernia
|20.268,36
|1
|17
|Savona
|25.614,65
|-3
|71
|Rovigo
|19.779,46
|-1
|18
|Vicenza
|25.401,09
|1
|72
|Sassari
|19.547,26
|1
|19
|Pordenone
|25.315,80
|1
|73
|Viterbo
|19.520,68
|-1
|20
|Verona
|25.213,58
|2
|74
|Latina
|18.847,92
|1
|21
|Belluno
|25.203,27
|4
|75
|Matera
|18.810,47
|-1
|22
|Lecco
|25.159,57
|-5
|76
|Salerno
|18.556,31
|0
|23
|Ravenna
|25.086,70
|-2
|77
|Messina
|18.431,78
|1
|24
|Rimini
|25.081,05
|8
|78
|Ragusa
|18.283,67
|2
|25
|Venezia
|24.997,21
|6
|79
|Campobasso
|18.054,25
|-2
|26
|Padova
|24.899,79
|-2
|80
|Catanzaro
|18.029,64
|1
|27
|Bergamo
|24.778,53
|-1
|81
|L’Aquila
|17.984,47
|-2
|28
|Biella
|24.774,08
|5
|82
|Siracusa
|17.886,25
|2
|29
|Lucca
|24.761,67
|0
|83
|Catania
|17.733,62
|0
|30
|Udine
|24.760,21
|-3
|84
|Oristano
|17.588,11
|-2
|31
|Livorno
|24.677,91
|-1
|85
|Palermo
|17.538,07
|1
|32
|Siena
|24.444,77
|4
|86
|Sud Sardegna
|17.533,25
|-1
|33
|Prato
|24.430,21
|-10
|87
|Napoli
|17.408,34
|0
|34
|Piacenza
|24.380,80
|-6
|88
|Rieti
|17.354,55
|1
|35
|Cagliari
|24.225,97
|2
|89
|Potenza
|17.264,36
|-1
|36
|Pesaro e Urbino
|24.095,03
|-2
|90
|Barletta-Andria-Trani
|17.170,85
|1
|37
|Como
|23.931,77
|2
|91
|Lecce
|17.129,82
|-1
|38
|Treviso
|23.877,39
|0
|92
|Trapani
|17.097,38
|1
|39
|Ferrara
|23.834,76
|-4
|93
|Nuoro
|17.023,03
|-1
|40
|Brescia
|23.672,85
|1
|94
|Cosenza
|16.988,81
|0
|41
|Sondrio
|23.609,20
|2
|95
|Avellino
|16.831,17
|1
|42
|Vercelli
|23.504,53
|0
|96
|Brindisi
|16.639,54
|-1
|43
|Varese
|23.460,61
|-3
|97
|Caltanissetta
|16.540,82
|2
|44
|Perugia
|23.155,93
|0
|98
|Reggio Calabria
|16.215,85
|0
|45
|Pisa
|23.034,79
|1
|99
|Taranto
|16.155,19
|-2
|46
|Arezzo
|23.020,97
|2
|100
|Benevento
|16.054,84
|3
|47
|Alessandria
|22.919,30
|0
|101
|Vibo Valentia
|16.047,91
|-1
|48
|Macerata
|22.835,97
|-3
|102
|Frosinone
|15.972,29
|-1
|49
|Novara
|22.525,39
|0
|103
|Crotone
|15.942,47
|-1
|50
|Ascoli Piceno
|22.498,31
|2
|104
|Enna
|15.419,61
|1
|51
|Grosseto
|22.311,03
|-1
|105
|Caserta
|15.287,90
|-1
|52
|Pistoia
|21.996,93
|4
|106
|Agrigento
|15.058,54
|1
|53
|Mantova
|21.978,67
|-2
|107
|Foggia
|14.952,94
|-1
|54
|Cremona
|21.912,61
|0
|ITALIA
|23.155,09
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio G.Tagliacarne e Istat
[1] Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è il reddito delle famiglie residenti nel territorio proveniente dalla differenza tra entrate (risultato lordo di gestione, prevalentemente costituito dal reddito figurativo proveniente dal possesso di una abitazione occupata dal proprietario, redditi da lavoro dipendenti, redditi da capitale, prestazioni sociali, come le pensioni) e uscite (imposte e contributi sociali) più una posta residua di trasferimenti (versamenti a istituzioni sociali, rimesse dall’estero, ecc.) nel corso dell’anno di riferimento.
[2] Il reddito disponibile pro-capite di un determinato anno è il rapporto tra il reddito disponibile totale e la media della popolazione dell’anno di riferimento.