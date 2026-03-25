Via Fersina, conclusi i lavori davanti all’Ata Battisti: fermata del bus più accessibile

Si sono conclusi a Trento i lavori di asfaltatura nella parte antistante il centro sportivo Ata Battisti, lungo via Fersina, con un intervento che ha interessato circa 300 metri di percorso pedonale e ciclabile.

L’operazione ha riguardato non soltanto il rifacimento della pavimentazione, ma anche una serie di sistemazioni mirate a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area. Prima dell’avvio dei lavori, infatti, sono stati rimossi alcuni arbusti che nel tempo avevano progressivamente invaso il marciapiede, riducendo lo spazio disponibile per il passaggio.

Contestualmente si è intervenuti sui cordoli danneggiati o fuori sede, che sono stati riparati e riposizionati, così da ripristinare in modo corretto la linea di separazione tra la parte riservata ai pedoni e quella destinata alle biciclette.

Particolare rilievo assume anche il lavoro eseguito in corrispondenza della fermata dell’autobus. In quel punto è stata rialzata la quota del marciapiede, con il risultato di rendere la pavimentazione meno inclinata e quindi più agevole per la salita e la discesa dai mezzi pubblici, soprattutto per le persone con disabilità motorie.