Pasqua 2026 più cara: aumentano colombe, uova e agnello

Pasqua 2026 sarà più cara per molte famiglie italiane. Secondo il monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i prodotti tipici delle festività registrano un aumento medio del 5,2% rispetto allo scorso anno, con rincari che colpiscono soprattutto uova di Pasqua, colombe e alcune carni tradizionalmente legate al pranzo festivo.

Tra gli aumenti più evidenti figurano il coniglietto di cioccolato e l’uovo piccolo a +8%, la colomba classica a +7%, mentre agnello e coniglio salgono del 10%. Anche le uova fresche da 10 pezzi aumentano dell’8%, confermando che il rialzo non riguarda solo i dolci simbolo della festa ma anche la spesa più ordinaria.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci: dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l’aumento medio è del +5,2% rispetto allo scorso anno.

Dopo la forte impennata del costo del cacao, l’associazione riferisce come si registrino, anche quest’anno, aumenti nel settore delle uova di Pasqua (mediamente +6%), con in testa i coniglietti di cioccolato e l’uovo piccolo (+8%).

Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della colomba classica (+7%), in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio (+10%). Le uova fresche aumentano (nella confezione da 10 pezzi) del +8%.

Secondo Federconsumatori, le tendenze della Pasqua 2026 riguardano soprattutto una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, più che al brand: si leggono più le etichette nutrizionali, si valuta la sostenibilità di ingredienti e filiere, si prediligono prodotti locali. Aumenta anche l’attenzione a non sprecare.

Per quanto riguarda le modalità con cui gli italiani si apprestano a festeggiare, abbiamo rilevato comportamenti piuttosto prudenti: le famiglie non rinunceranno a pranzi e a viaggi, ma con un atteggiamento più attento a contenere le spese e improntato al fai da te. Chi deciderà di partire (circa 1 famiglia su 7 secondo le prime stime) resterà per oltre il 96% dei casi in Italia, riscoprendo le città d’arte, ma anche i piccoli borghi.

Anche quest’anno solo 1 famiglia su 4 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale; in molti non rinunceranno, inoltre, tempo permettendo, al consueto pic nic o barbecue all’aperto.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli di spesa della stessa associazione:

PASQUA 2026

CARNE 2024 2025 2026 Variaz.%

2026/2025

AGNELLO AL KG € 23,43 € 24,55 € 26,90 10%

ABBACCHIO AL KG € 26,90 € 27,50 € 28,90 5%

CONIGLIO AL KG € 12,97 € 13,50 € 14,80 10%

PETTO DI POLLO AL KG € 14,13 € 14,76 € 15,90 8%

TACCHINO (FESA) AL KG € 15,49 € 16,00 € 16,60 4%

SALAME CORALLINA AL KG € 27,90 € 29,00 € 30,50 5%

UOVA FRESCHE 2024 2025 2026 Variaz.% 2026/2025

Conf. 6 uova € 2,99 € 3,19 € 3,25 2%

Conf. 10 uova € 3,69 € 4,00 € 4,30 8%

UOVO DI PASQUA 2024 2025 2026 Variaz.%

2026/2025

UOVO MEDIO DI MARCA 220g. € 15,99 € 15,99 € 16,99 6%

UOVO PICCOLO DI MARCA 150g. € 11,99 € 12,99 € 13,99 8%

UOVO DECORATO MEDIO 220g. € 39,90 € 43,00 € 45,60 6%

OVETTI AL kg. € 32,72 € 36,00 € 36,99 3%

CONIGLIETTO DI CIOCCOLATO € 4,50 € 5,00 € 5,40 8%

STAMPI PER UOVA 2024 2025 2026 Variaz.%

2026/2025

STAMPO UOVO € 19,69 € 20,00 € 20,50 2%

STAMPO OVETTI € 13,20 € 14,00 € 14,90 6%

COLOMBE PASQUALI E PRODOTTI DA FORNO 2024 2025 2026 Variaz.%

2026/2025

COLOMBA NORMALE € 12,90 € 13,90 € 14,90 7%

COLOMBA FARCITA € 23,00 € 24,00 € 24,90 4%

MACARONS 6 PZ. € 13,11 € 14,00 € 14,20 1%

PIZZA PASQUALE AL kg. € 20,00 € 23,00 € 23,50 2%

CASATIELLO AL kg. € 22,45 € 24,00 € 25,20 5%

Pasqua: come risparmiare e acquistare in sicurezza

Uova di cioccolato, ovetti, colombe, pastiere e pizze pasquali: la scelta non manca, ma bisogna saper acquistare in modo mirato e consapevole, per evitare sprechi e spendere il giusto, senza lasciarci trarre in inganno dai colori sgargianti utilizzati per attirare la nostra attenzione. In vista delle festività pasquali è utile adottare alcuni accorgimenti per tutelare il portafoglio e la salute.

Confrontare i prezzi al chilo

Uno degli errori più comuni è valutare solo il prezzo finale del prodotto. È invece fondamentale controllare il prezzo al chilogrammo, che permette di confrontare davvero i prodotti e scoprire le reali differenze di prezzo.

Attenzione alle promozioni

Le offerte non sempre sono davvero convenienti. Per valutare con attenzione bisogna:

• verificare il prezzo precedente

• controllare la scadenza

• evitare acquisti impulsivi solo perché il prodotto è in promozione

Leggere sempre l’etichetta

L’etichetta è lo strumento principale per fare una scelta consapevole. Bisogna controllare:

• ingredienti

• origine delle materie prime

• data di scadenza

• presenza di allergeni

• percentuale di cacao nelle uova di cioccolato

Per colombe e prodotti da forno è importante verificare la presenza di grassi vegetali di bassa qualità.

Occhio alla sorpresa delle uova

Controllare il marchio CE sulle sorprese delle uova di Pasqua è molto importante, soprattutto quando sono destinate ai bambini. Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative europee in materia di sicurezza, salute e tutela del consumatore. Nel caso dei giocattoli inseriti nelle uova di Pasqua, significa che:

• il materiale non è tossico

• non ci sono parti facilmente ingeribili (pericolose per i più piccoli)

• il giocattolo è stato testato secondo le norme UE

• è presente un’etichetta con età consigliata e dati del produttore/importatore

Preferire prodotti locali e artigianali

Quando possibile, acquistare da forni e pasticcerie locali può garantire:

• maggiore qualità

• maggiore freschezza

• filiera corta

• sostegno all’economia del territorio

• prezzo più basso.

Evitare sprechi

Il vero risparmio passa anche dalla riduzione degli sprechi:

• pianificare il pranzo pasquale

• non acquistare quantità eccessive di dolci

• conservare correttamente i prodotti

• utilizzare gli avanzi nei giorni successivi.

(Fonte: Federconsumatori)